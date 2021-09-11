نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء المرشحين في وظائف ديوان المظالم وشروط المقابلة الشخصية جدارة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسماء المرشحين في وظائف ديوان المظالم حيث تم الإعلان رسميًا عن المرشحين للتوظيف في حال النجاح في المقابلة الشخصية، ويُعتبر ديوان المظالم من أكبر الهيئات القضائية في المملكة التي يربطها صلة وثيقة مع خادم الحرمين الشريفين حيث يتم إدارة أكثر من 16 محكمة إدارية في جميع أنحاء المملكة، وفيما يلي نتعرف على الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط وسوف ينتقلون إلى المقابلة الشخصية في ديوان المظالم.

أسماء المرشحين في وظائف ديوان المظالم

من تطوير البرمجيات إلى تخصص البحث القانوني والهندسة المدنية وأيضًا مراقبين الأمن والسلامة تم الإعلان عن الأشخاص المقبولين أوليًا في وظائف ديوان المظالم حيث تم التقديم إلكترونيًا عبر نظام جدارة منذ أيام واستمر 4 أيام بداية شهر سبتمبر.

وفي حال أن كُنت من المتقدمين إلى الوظيفة لابد من إجراء المقابلة الشخصية حيث تم الإعلان عن بدء عملية المقابلة ومطابقة الوثائق من يوم الاثنين الموافق هجريًا 6/2/1443 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 14/2/1443 في مدينة الرياض داخل المقر الرسمي لـ ديوان المظالم

يُمكنك معرفة ما إذا تم قبولك أم لا عبر الرابط الرسمي لـ ديوان المظالم حيث تم قبول عدد من المتقدمين لشغل ما يقارب من 70 وظيفة إدارية وذلك بشكل إلكتروني وتُعتبر المقابلة الشخصية الحاسم في الأمر في حال مطابقة الشروط 100%؛ لذا يُرجى الاهتمام بالحضور حيث أن عدم الحضور يستبعدك تمامًا من الوظيفة.

رواتب ديوان المظالم 1443

مع الإعلان عن وظائف ديوان المظالم تم الإعلان عن الرواتب الشهرية عبر تحديث سلم رواتب الموظفين، ولكن هل تعلم أن الرواتب يتم تحديدها طبقًا لـ درجة الموظف وبالتالي يتم تحديد سقف الراتب، قيمة العلاوة السنوية وأيضًا قيمة بدل النقل.

شروط المقابلة الشخصية ديوان المظالم

في حال أن تم قبولك بالفعل في الأسماء التي أعلن عنها ديوان المظالم لابد من الحضور في التوقيت المُحدد حيث تصلك رسالة إلى هاتفك الذي قُمت بالتسجيل من خلاله على جداره، يُرج اصطحاب الهوية الوطنية، المؤهل العلمي “الأصل وليس صورة” وإجراء المقابلة التي تُعدّ شرطًا أساسيًا للقبول، وبذلك تعرفنا على أسماء المرشحين في وظائف ديوان المظالم وأهم شروط المقابلة.