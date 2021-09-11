نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي المواعيد والقنوات الناقلة وآخر الأخبار وتاريخ المواجهات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والتعاون ، من جديد تعود مباريات الدوري السعودي لكرة القدم أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021/2022 وتحديدًا من الأسبوع الرابع في مرحلة الذهاب، حيث يستضيف ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة السعودية، غدًا الأحد 12 سبتمبر 2021 ، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، حيث مباراة التعاون والأهلي ، والتي يتوقع أن تشهد إقبالًا جماهيريًا واسعًا نظرًا لما يتمتع به الفريقان من شعبية كبيرة في الوسط الرياضي السعودي.

في السطور التالية نستعرض أبرز وأهم التفاصيل حول مواجهة التعاون والأهلي وآخر أخبار الناديين، علاوة على تاريخ لقاءات الأهلي والتعاون ، ونختتم بموعد المباراة والقنوات الناقلة.

مباراة الأهلي والتعاون

مجددًا تعود مباريات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ، والتي توقفت على إثر تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا ، وذلك في المرحلة النهائية والتي خاض خلالها المنتخب السعودي رحلة ناجحة في الجولتين الأولى والثانية، أمام فيتنام والتي تمكن خلالها من الفوز بنتيجة (3-1) ثم أمام عُمان خارج الديار وحقق خلالها الأخضر الفوز بهدف نظيف.

النادي الأهلي

نبدأ تغطيتنا مع نادي الأهلي السعودي ، والذي يحل ضيفًا ثقيلًا على فريق التعاون في مواجهة الأحد، حيث يبحث الإمبراطور عن فوزه الأول هذا الموسم، بعد 3 جولات لم يفلح فيهما الفريق في تحقيق أي نتيجة إيجابية تذكر!.

فقد شهدت لقاءات قلعة الأسود الثلاث الأولى في دوري المحترفين السعودي هذا الموسم، التعادل مع الفيصلي (1-1) ثم الحزم (2-2) وأخيرًا ضمك (1-1).

وعلى ضوء تلك النتائج، لم يفلح فريق القعلة الخضراء سوى في جمع 3 نقاط وصافي (0) هدف، يحتل بهم المركز الـ12 في جدول البطولة المحلية السعودية.

ومن آخر أخبار نادي الأهلي السعودي ، حيث وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل ساعات إلى القصيم استعدادًا لمواجهة التعاون، غدًا الأحد.

وكانت بعثة الفريق الأهلاوي قد غادرت ظهر اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 م مدينة جدة السعودية استعدادًا للمباراة المرتقبة.

نادي التعاون

في المقابل يدخل نادي التعاون السعودي مواجهة الأحد، وهو في موقف لا يُحسد عليه تمامًا، إذ فشل هو الآخر في تحقيق أي فوز في الجولات الثلاث الماضية، ما يضع عليه عبئًا ثقيلًا أمام جماهيره من أجل الانتصار والسعي للمنافسة نحو لقب هو الأول في تاريخ الفريق القصيمي.

وخلال الأسابيع الثلاث الأولى من الدوري السعودي ، تعادل التعاون مع الحزم (3-3) قبل يتلقى خسارتين متتاليتين أمام الزعيم الهلالي (1-2) ثم أمام النصر (1-3).

بناءً على ذلك يحتل التعاون المرتبة الـ14 في جدول دوري المحترفين السعودي برصيد 1 نقطة وصافي (-3) هدف.

أما عن آخر أخبار نادي التعاون السعودي ، فقد أجرى الفريق لكرة القدم بنادي التعاون تدريباته، أمس الجمعة، استعدادًا لمواجهة الأهلي، وذلك على الملعب الرئيسي بالمنشأة الجديدة.

وبحضور العضو الذهبي الشيخ سلمان الغمري بدأ سكري القصيم تدريبه بعمليات التسخين وتدريبات اللياقة البدنية المتنوعة.

وشهد التدريب أيضًا قيام المدير الفني البرتغالي للنادي جوزيه جوميز بتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية بين اللاعبين.

وقبل ساعات، طرحت إدارة نادي التعاون تذاكر مباراة الأهلي والتعاون بأسعار تبدأ من 10 ريالات وحتى 100 ريال، بحسب الدرجة داخل ملعب المباراة.

هذا ووعد علي الشايعي رئيس النادي الأصفر بتقديم تذاكر مجانية للجماهير التعاونية.

تاريخ مواجهات الأهلي والتعاون

على صعيد تاريخ لقاءات الأهلي والتعاون ، فقد جمعت 32 مناسبة الفريقين، شملت الدوري السعودي المشترك واستعدادات الأندية السعودية لمختلف الفعاليات، إضافة إلى كأس الملك السعودي أو كأس خادم الحرمين الشريفين، مرورًا بكأس الاتحاد السعودي، وكذلك في بطولة الدوري السعودي للمحترفين .

أما عن النتائج، فقد نجح قلعة الكؤوس في تحقيق الفوز في 14 مواجهة جمعت الناديين السعوديين، فيما حقق سكري القصيم الفوز في 6 مباريات فقط، وخيم التعادل على 12 مباراة بينهما.

على مستوى الأهداف، أحرز النادي الأهلي السعودي 55 هدفًا، بينما تلقت شباك الأسود 40 هدفًا تعاونيًا.

وجاءت أكبر النتائج في مواجهات الأهلي والتعاون لصالح الأهلي والذي حقق الفوز بنتيجة (5-1)، وذلك خلال مواجهة جمعت الأهلي والتعاون في الدوري السعودي في مطلع مارس 2018.

ويمكن الاطلاع على إجمالي نتائج الفريقين في جميع المواجهات كما في الصورة أدناه:

موعد مباراة الأهلي والتعاون والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة مباراة التعاون والأهلي ، مساء غدٍ الأحد، في تمام السابعة إلا عشر دقائق ( 6.50 م ) بتوقيت السعودية، السادسة إلا عشر دقائق ( 5.50 م ) بتوقيت القاهرة، الرابعة إلا عشر دقائق ( 3.50 م ) بتوقيت جرينتش.

ولم يُعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى كتابة السطور التالية عن حكم المباراة، وسيتم الكشف عنه في حينه.

أما عن القنوات الناقلة مباراة الأهلي والتعاون ، فمن المؤكد أن تقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية المفتوحة، بنقل فعاليات وأحداث المباراة، وذلك عبر قناة SSC1 ، والتي تبث عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على تردد 12523 بمعدل ترميز 27500 واستقطاب أفقي ، كما تبث عبر القمر الصناعي عرب سات بدر 6 ARABSAT BADR على تردد 12418 أفقي H بمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ ¾ .

أما عن معلق مباراة التعاون والأهلي من قبل القناة الناقلة للمباراة، فهو المعلق الرياضي السعودي حماد العنزي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على كواليس وتفاصيل مباراة الأهلي والتعاون في دوري المحترفين السعودي ، وآخر أخبار الناديين، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الفريقين، علاوة على موعد المباراة والقنوات الناقلة.