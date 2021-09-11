رونالدو يقود مانشستر لفوز كبير على نيوكاسل
حقق مانشستر يونايتد في المشاركة الأولى لنجمه العائد كريستيانو رونالدو فوزاً كبيراً على ضيفه نيوكاسل بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد اليوم السبت ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، سجل رباعية اليونايتد رونالدو في الدقيقة الـ46 والـ62 وبرونو فيرنانديز في الدقيقة الـ80 وجيسي لينجارد في الدقيقة الـ90 بينما سجل هدف نيوكاسل الوحيد خافيير مانكييو في الدقيقة الـ 56.
وبهذه النتيجة رفع يونايتد رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة وحيدة في المركز الـ 19.
ورفع رونالدو غلته التهديفية إلى 120 هدفا بألوان مانشستر يونايتد والأول منذ رحيله عن صفوفه قبل 12 عاما وتحديدا عام 2009 إلى ريال مدريد الإسباني.
وحظي رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، باستقبال الأبطال قبل انطلاق المباراة حتى أن الجماهير قابلته بهتافات كبيرة على كل هدف سجله في فترة الإحماء، لكنه انتظر 45 دقيقة لهز شباك نيوكاسل.
وصنع رونالدو اسمه كنجم عالمي في 6 سنوات مليئة بالألقاب مع مانشستر يونايتد في الفترة بين 2003 و2009 فاز خلالها بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة، و3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتوج لأول مرة بجائزة أفضل لاعب في العالم قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في صفقة قياسية عالمية آنذاك.
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