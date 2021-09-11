بيراميدز يعلن رسميًا تعين إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن نادي بيراميدز مساء اليوم في تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعين الكابتن إيهاب جلال مديرا فنيا جديد للفريق، ليتولى جلال قياده الفريق خلال الموسم الكروي الجديد 2021/2022، جاء ذلك الإعلان عقب ساعات من إعلان بيراميدز توجيه الشكر للمدير الفني اليوناني تاكيس جونياس، كما أنه من المقرر أن يستكمل الكابتن إيهاب جلال مع فريق بيراميدز باقي مباريات الكأس لموسم 2020/2021 ابتداء من الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

ايهاب جلال

يذكر أن الكابتن إيهاب جلال كان قد تولى قياده فريق الاسماعيلي في النصف الثاني من مسابقه الدوري للعام للموسم الماضي، وقد نجح جلال في الحفاظ على بقاء فريق الاسماعيلي في الدوري الممتاز بعد تأزم موقفهم بصوره كبيره جدا بسبب سوء النتائج التي تعرض لها الفريق في العام الماضي، ويذكر أن الكابتن إيهاب جلال كان قد أعلن منذ أيام عن إنهاء تعاقده مع فريق النادي الاسماعيلي بسبب عدم التوصل لاتفاق بينه وبين إدارة النادي فيما يخص الصفقات والتدعيمات للموسم الجديد.

موعد مؤتمر تقديم المدير الفني الجديد لبيراميدز

وكان نادي بيرامدز قد أعلن عن عقد مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء المقبل داخل قاعه المؤتمرات بإستاد الدفاع الجوي لتقديم المدير الفني الجديد للنادي الكابتن إيهاب جلال، ومن المقرر أن يحضر كلا من المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي وكلا من الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي الكابتن عمرو بسيوني مدير التعاقدات هذا المؤتمر