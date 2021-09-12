أتلتيكو يحقق فوزاً مثيراً على إسبانيول

أتلتيكو يحقق فوزاً مثيراً على إسبانيولقلب فريق أتلتيكو مدريد تأخره بهدف أمام مضيفه إسبانيول إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم إسبانيول بهدف سجله راؤول دي توماس في الدقيقة 40 وتعادل أتلتيكو مدريد بهدف سجله يانيك كاراسكو في الدقيقة 79، قبل أن يسجل ثوماس ليمار هدف الفوز لأتلتيكو مدريد في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد إسبانيول عند نقطتين نقاط في المركز السادس عشر.