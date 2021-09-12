نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا المواعيد والقنوات الناقلة وآخر الأخبار وتاريخ المواجهات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ ، مع انطلاق النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022 ، ولحساب المرحلة الثانية في دور المجموعات وضمن جولة الذهاب في المجموعة الخامسة، يستضيف مساء بعد غدٍ الثلاثاء، ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة الإسبانية، فعاليات المواجهة القوية والحماسية، حيث مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة ، والتي تعد واحدة من أقوى المواجهات على صعيد كرة القدم الأوروبية، نظرًا لما يضمه الفريقان من عناصر متميزة في كافة المراكز، فضلًا عن الشعبية الجارفة التي يتمتع بها الناديين في القارة العجوز.

في السطور التالية نتعرف على أبرز وأهم الأخبار حول مواجهة برشلونة وبايرن ميونخ ، في الانطلاقة الأهم والأبرز لـ الشامبيونز ليج هذا الموسم، بالإضافة إلى تاريخ لقاءات برشلونة وبايرن ميونخ وموعد المباراة والقنوات الناقلة .

مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

تعد ضربة البداية مهمة لكل الفرق، ولاسيما على مستوى عمالقة القارة الأوروبية، الممثلين في نادي برشلونة الإسباني ونادي بايرن ميونخ الألماني ، وفي مرحلة جمع النقاط، يسعى كلًا منهما إلى جمع أكبر قدر ممكن، من أجل عبور يسير إلى دور الـ16 من الـ Champions League ، حيث يتأهل كما هو معروف أصحاب المركزين الأول والثاني، في المجموعات الثمانية إلى الدور التالي، فيما يتأهل صاحب المركز الثالث إلى بطولة الدوري الأوروبي .

نادي برشلونة

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، فريق نادي برشلونة الإسباني ، والذي نجح في التأهل إلى الموسم الجديد من دوري الأبطال الأوروبي ، بعدما حل في المركز الثالث من بطولة الدوري الإسباني موسم 2020/2021 ، بعدما جمع 79 نقطة في 38 جولة، يفصله عن أتلتيكو مدريد بطل الليجا 7 نقاط فقط.

وحاليًا يحتل البلوجرانا المرتبة السادسة في جدول الدوري الإسباني بعد 3 جولات، حقق خلالها الفوز في مباراتين أمام ريال سوسيداد (4-2) وخيتافي (2-1) فيما تعادل مع أتلتيك بلباو (1-1).

ويسعى البارسا في هذا الموسم إلى التتويج بلقب أوروبي سادس، بعد ألقاب أعوام 1992 و2006 و2009 و2011 و2015.

ومن آخر أخبار نادي برشلونة الإسباني ، حيث كشفت تقارير صحفية عن تفاقم إصابة الدنماركي مارتن برايثوايت مهاجم الفريق، بعد شعوره بآلام في الركبة اليسرى.

وحددت وسائل إعلام إسبانية مدة غياب المهاجم الدنماركي عن الملاعب من 3 إلى 4 أشهر، حيث يعاني اللاعب من مشكلات في الغضروف، وقد يحتاج إلى إجراء عملية جراحية.

ويعاني الفريق الكتالوني من مشاكل هجومية عدة، خاصة مع إصابة برايثوايت والأرجنتيني سيرجيو أجويرو بالإضافة إلى الفرنسي عثمان ديمبلي والإسباني أنسو فاتي، علاوة على رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد ومن قبله الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

وقبل أيام، أعلن برشلونة عن تقديم نجمه المهاجم الهولندي الجديد لوك دي يونج، معارًا من نادي إشبيلية الإسباني إلى وسائل الإعلام.

واستعرض برشلونة آخر استعداداته لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وذلك عبر حسابه الرسمي على “تويتر”.

نادي بايرن ميونخ

في المقابل، يدخل نادي بايرن ميونخ الألماني ، مواجهة الثلاثاء المقبل، باحثًا عن انتصاره الأول في النسخة الجديدة من الشامبيونز ليج ، والتي يأمل في التتويج باللقب السابع فيها، بعد ألقاب أعوام 1974 و1975 و1976 و2001 و2013 و2019-2020.

وقد تأهل الفريق البافاري للمشاركة في دوري أبطال أوروبا ، بعد تتويجه بطلًا للمرة الـ31 في تاريخه في بطولة الدوري الألماني عن الموسم الماضي، وذلك بعد حصد 78 نقطة من 34 مباراة، مبتعدًا عن أقرب منافسيه فريق لايبزيج بـ13 نقطة كاملة.

وعلى مستوى الموسم الحالي في البوندسليجا ، يحتل البايرن وصافة البطولة، بعد مرور 4 جولات، أحرز خلالها الفوز في 3 مباريات على حساب كولن (3-2) وهيرتا برلين (5-0) ولايبزيج (4-1)، بعد أن تعادل في المباراة الافتتاحية مع بوروسيا مونشنجلادباخ (1-1).

ومن آخر أخبار نادي بايرن ميونخ الألماني ، حيث يواجه الفريق تحديًا صعبًا، في ظل غياب 3 من أهم لاعبيه عن مواجهة برشلونة بسبب الإصابة وهم الجناح الألماني سيرجي جنابري والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالإضافة إلى النمساوي مارسيل سابيتزر.

هذا، وسيكون جوليان ناجلسمان المدير الفني للفريق البافاري مضطرًا للاستعانة بجهود الثنائي الفرنسي كينجسلي كومان والكاميروني إريك مكسيم تشوبو موتينج لتعويض غياب ليفاندوسكي وجنابري.

تاريخ مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ

تعتبر مواجهات البارسا والحمر واحدة من أقوى وأعرق المواجهات الكلاسيكية في كرة القدم الأوروبية، نظرًا لما تشهده من ندية وإثارة كبيرة، وحول تاريخ لقاءات بايرن ميونخ وبرشلونة ، نجد أن الناديين قد التقيا من قبل في 18 مناسبة، تنوعت بين مواجهات ودية واستعدادات للموسم الجديد، بالإضافة إلى المواجهات الأوروبية في دوري الأبطال والدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي سابقًا) و كأس الملك محمد الخامس للأندية وكذلك كأس جوهان غامبر ، علاوة على كأس أودي و كأس أولي هونيس.

وتقاسم برشلونة وبايرن ميونخ الفوز في 8 مباريات لكلٍ منهما، فيما خيم التعادل على مواجهتين فقط جمعت الناديين العملاقين.

ويعتبر فوز الفريق البافاري الشهير، في البطولة التي حاز لقبها، في موسم 2019-2020 في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ، بنتيجة (8-2) هو الفوز الأكبر والأبرز في تاريخ لقاءات برشلونة وبايرن ميونخ ، والتي تسببت حينها في الإطاحة بالمدير الفني للفريق الكتالوني كيكي سيتين وكذلك رحيل المهاجم الأوروجوياني المتميز لويس سواريز إلى صفوف أتلتيكو مدريد .

ويمكن الاطلاع على إجمالي النتائج في مختلف مواجهات الفريقين، كما في الصورة التالية:

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

تقرر إقامة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ ، مساء بعد غدٍ الثلاثاء، في تمام العاشرة ( 10 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9 م ) بتوقيت القاهرة، السابعة ( 7 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة برشلونة وبايرن ميونخ ، فقد أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للحكم الإنجليزي الدولي مايكل أوليفير مهمة الإدارة التحكيمية للقاء.

وحول القنوات الناقلة للقاء، فستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل فعاليات وأحداث اللقاء عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium ، وكذلك عبر تطبيق beIN Sports Connect ، علاوة على قنوات Arena Sport 1 HD Serbia و Cosmote Sport 1 HD و M4 Sport HD Hungary و Arena Sport 1 HD BIH و Arena Sport 7 HD Croatia .

ويتولى التعليق على أحداث المباراة المعلق الرياضي الجزائري المخضرم رؤوف خليف.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، كواليس وأسرار مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد ، وكذلك آخر أخبار الناديين، وتاريخ لقاءات برشلونة وبايرن ميونخ ، واختتمنا بموعد المباراة والقنوات الناقلة للمواجهة الأوروبية القوية.