محمد صلاح يصل للهدف رقم 100

محمد صلاح يصل للهدف رقم 100واصل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، كتابة التاريخ، بعدما نجح في الوصول للهدف رقم 100 له في تاريخه في مسابقة البريمير ليج، بعدما أحرز هدف التقدم في مباراة الفريق أمام ليدز يونايتد، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، ليكتب الفرعون المصري اسمه في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، ويزاحم 29 لاعبًا سبقوه لتلك القائمة التي سجلت 100 هدف في المسابقة الإنجليزية، وذلك بنظام المسابقة الجديد التي انطلقت موسم 1992/1993، بعدما كانت تحت مسمى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

وأصبح محمد صلاح خامس أسرع لاعب يصل للهدف رقم 100 في تاريخه، وذلك بعدما احتاج 162 مباراة لعبه في الدوري الإنجليزي لتسجيل 100 هدف في المسابقة الإنجليزية.

ولعب صلاح 13 مباراة بقميص تشيلسي في البريميرليج، نجح خلالها في تسجيل هدفين فقط، قبل أن يلعب 160 مباراة في مواسمه الخمس، متضمنًا الموسم الحالي، ليسجل اللاعب 98 هدفًا ليصل بهم للهدف رقم 100 في البريميرليج.

وكان أول هدف سجله محمد صلاح في البريميرليج كان أمام فريق أرسنال عندما حل بديلًا في ثالث مبارياته التي خاضها كبديل، ثم انطلق لتحقيق الأرقام مع فريق ليفربول انتهى بمباراة اليوم أمام ليدز يونايتد.

صلاح يخطف المركز الخامس من إيان رايت

وخطف صلاح، المركز الخامس في ترتيب أسرع لاعبين يصلون للهدف رقم 100 في البريميرليج، وذلك بعدما سجل أهدافه ال100 في 162 مباراة، مقابل 173 مباراة سجل فيها رايت أهدافه.

4 لاعبين يتفوقون على صلاح

ويتفوق على محمد صلاح في ترتيب أسرع لاعبين يصلون للهدف رقم 100 في المسابقة الإنجليزية، على الصدارة آلان شيرار الذي سجل أهدافه في 124 مباراة، مقابل 141 لمهاجم توتنهام هاري كين و147 مباراة لتسجيل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أهدافه المائة، والأسطورة الفرنسية تيري هنري مع أرسنال الذي سجل أهدافه في 160 مباراة.

(الوطن)

