نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا المواعيد والقنوات الناقلة وآخر الأخبار وتاريخ المواجهات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال واستقلال طهران ، ضمن لقاءات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 ، والتي تلعب بنظام دور واحد، يستضيف مساء غدٍ الإثنين، ملعب ستاد زعبيل بنادي الوصل في مدينة دبي الإماراتية، فعاليات المواجهة القوية والهامة، حيث مباراة استقلال طهران والهلال ، والتي من المتوقع أن تشهد متابعة جماهيرية واسعة، نظرًا لما يتمتع بها الناديين من شعبية كبيرة، فضلًا عن التاريخ الآسيوي العريق ولاسيما لـ زعيم الأندية السعودية .

في السطور المقبلة، نتعرف على أبرز وأهم أخبار مواجهة الهلال واستقلال طهران في دور ثمن النهائي من البطولة الآسيوية للأندية ، فضلًا عن آخر أخبار الناديين، وتاريخ مواجهات الهلال واستقلال طهران ، ونختتم بالحديث عن موعد المباراة والقنوات الناقلة .

مباراة الهلال واستقلال طهران

بروح البطولة واللقب الغالي، يدخل ناديا الهلال واستقلال طهران ، مواجهة الإثنين، باحثين عن الفوز، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، فالفائز بها سيكون على بعد مباراتين فقط من النهائي الغالي، والذي يمثل اللقب الثالث للفريق الإيراني، فيما يعد التتويج الرابع للزعيم السعودي.

نادي الهلال

نبدأ جولتنا مع نادي الهلال السعودي ، الذي يسعى خلال مباراة الإثنين، إلى حسم الأمور سريعًا، وإضافة لقب غالٍ إلى قلعة الموج الأزرق، بعد النجاح المبهر في اقتناص لقب بطولة الدوري السعودي لكرة القدم في الموسم الماضي، في ظل منافسة شرسة من ناديي الشباب والاتحاد.

وفي الموسم الحالي، يواجه كبير الرياض منافسة عنيدة من أندية الاتحاد والفيحاء والفتح، وبالطبع في ظل غياب الهلال عن المنافسة المحلية، فهو يحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 7 نقاط جمعها خلال 3 مباريات، نجح خلالها بطل النسخة الماضية من دوري المحترفين السعودي في الفوز على الطائي (1-0) والتعاون (2-1) بينما تعادل سلبيًا مع الباطن.

ونجح الهلال في العبور إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا ، بعدما حل وصيفًا في المجموعة الأولى، برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين، متخلفًا عن استقلال دوشنبه الطاجيكي بفارق المواجهات المباشرة، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الهلال بنتيجة (3-1) فيما خسر الفريق السعودي إيابًا بنتيجة (1-4)، وتأهل الهلال ضمن أفضل من حصدوا المركز الثاني في دور المجموعات الآسيوي.

تاريخيًا، وعلى صعيد البطولات الآسيوية، تمكن نادي القرن من حصد لقب دوري أبطال آسيا كما أسلفنا 3 مرات، في أعوام 1991 و2000 و2019.

وحول آخر أخبار نادي الهلال السعودي ، فقد أعلن الفريق السعودي قبل دقائق عن انتهاء تحضيراته لمواجهة استقلال طهران، وذلك بعد انتهاء تدريباته على ملعب نادي الوصل في مدينة دبي الإماراتية.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي المعتاد، قبل مباراة الهلال واستقلال طهران، أكد ليوناردو جارديم المدير الفني البرتغالي للفريق الهلالي، استعداد فريقه بشكل جيد للمواجهة، مستفيدًا من فترة توقف الموسم خلال مباريات تصفيات كأس العالم 2022 الأخيرة، والتي أبلى فيها الأخضر السعودي بلاءً حسنًا أمام فيتنام وعُمان في الجولتين الأولى والثانية من المرحلة النهائية بالتصفيات.

في غضون ذلك، شدد صالح الشهري مهاجم الفريق على تطلعه وزملائه إلى العمل بشكل قوي من تحقيق أهداف النادي وإسعاد الجماهير الهلالية.

وحول الغيابات، فتشهد قائمة نادي الهلال السعودي غياب نجم الوسط الدولي عبد الله عطيف بعد إصابته خلال مشاركته مع الصقور الخضر في تصفيات كأس العالم ، بالإضافة إلى محمد كنو بسبب الإيقاف للحصول على إنذارات متتالية، بينما سيكون سلمان الفرج قائد الفريق والمنتخب السعودي متاحًا للمشاركة، بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي مر بها في الفترة الأخيرة.

نادي استقلال طهران

في المقابل، يخوض نادي استقلال طهران ، مواجهة الغد، طامحًا إلى تحقيق الفوز الذي يروي ظمأ الفريق إلى البطولات والألقاب، في ظل ابتعاده عن منصات التتويج، على الصعيدين المحلي والقاري، منذ آخر لقب محلي في الدوري الإيراني موسم 2012/2013 ، والكأس الإيرانية لكرة القدم موسم 2017/2018 ، علاوة على لقب دوري أبطال آسيا والتي توج بها في موسم 1990/1991 .

وفي النسخة الأخيرة من الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم ، حل نادي العاصمة الإيرانية ثالثًا، برصيد 56 نقطة خلال الجولات الـ30 من عمر المسابقة المحلية الإيرانية، يفصله عن برسيبوليس المتصدر 11 نقطة فقط.

أما عن رحلة نادي الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، فقد شهدت نجاح الفريق في اعتلاء صدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، متفوقًا عن أقرب منافسيه نادي الدحيل القطري الوصيف بفارق نقطتين.

وعن آخر أخبار نادي استقلال طهران الإيراني ، فقد واصل الفريق تدريباته في مدينة دبي الإماراتية، استعدادًا لمواجهة الإثنين القوية والمصيرية مع نادي الهلال السعودي.

تاريخ مواجهات الهلال واستقلال طهران

وأما عن تاريخ لقاءات الهلال واستقلال طهران ، فقد جمعت 10 مباريات الفريقين، جميعها في مسابقات رسمية، تنوعت ما بين بطولة دوري أبطال آسيا (بمسمها الحالي والقديم بطولة أندية آسيا أبطال الدوري ) وكأس الكؤوس الآسيوية.

وقد تقاسم الفريقان الفوز في المواجهات العشر، برصيد 5 انتصارات لكل منهما.

وكانت أكبر نتيجة في مواجهات استقلال طهران والهلال ، من نصيب الفريق السعودي، وذلك بنتيجة (3-2) خلال دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال آسيا 2003 .

وبالإمكان الاطلاع على نتائج لقاءات الهلال والاستقلال كاملة في الصورة أدناه:

موعد مباراة الهلال واستقلال طهران والقنوات الناقلة

تقرر إقامة مباراة الهلال واستقلال طهران ، مساء غدٍ الإثنين، عند الساعة الثامنة ( 8 م ) بتوقيت السعودية، السابعة ( 7 م ) بتوقيت مصر، الخامسة ( 5 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة الهلال واستقلال طهران ، فقد أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للحكم الدولي الصيني فو مينج إدارة الدفة التحكيمية للقاء.

هذا، وتقوم شبكة قنوات SSC السعودية المفتوحة بنقل أحداث اللقاء، عبر فضائية SSC7 HD .

وحول معلق مباراة الهلال والاستقلال ، فلم يُعلن رسميًا حتى كتابة السطور التالية، إلا أن بعض المصادر الإعلامية رشحت أن يتولى المعلق الرياضي السعودي عيسى الحربين مهمة التعليق على أحداث اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على كواليس وتفاصيل مباراة الهلال واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا ، وآخر أخبار الناديين، بالإضافة إلى تاريخ المواجهات بينهما، واختتمنا بالحديث حول موعد مباراة الهلال والاستقلال والقنوات الناقلة.