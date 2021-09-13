نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال واستقلال طهران القادمة 13\09\2021 والقنوات الناقلة دوري أبطال أسيا دور 16 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال واستقلال طهران، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم لقاء يجمع بين العملاقين الهلال ضد استقلال طهران، حيث يستضيف اللقاء استاد زعبيل بنادي الوصل، في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أسيا، يسعى الهلال للفوز بالمباراة ومواصلة المشوار نحو تحقيق الحلم الغائب عن النادي، منذ آخر لقب له في عام 2019، وطموح المشاركة في كأس العالم للأندية، وقد حصل الهلال قبل ذلك على بطولة دوري أبطال أسيا ثلاث مرات، ويسعى بكل قوة للحصول عليها للمرة الرابعة في تاريخه، ويمتلك الهلال السعودي فريق قوي ولديه مجموعة متميزة من اللاعبين، الذين بإمكانهم تحقيق الفارق والفوز بالمباراة وحصد اللقب.

ومن ناحية أخرى يسعى نادي استقلال طهران نحو الفوز بالمباراة، والصعود على حساب الهلال القوي، حيث تشهد مباريات الفريقين ندية كبيرة وقوة وإثارة كبيرة، لذلك لا أحد يستطيع التنبؤ بنتيجة المباراة، ومن المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وسريعة ومثيرة لآخر دقيقة.

موعد مباراة الهلال واستقلال طهران

يستضيف استاد زعبيل بنادي الوصل بدولة الإمارات اللقاء المنتظر، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة يوم الإثنين الموافق 12\09\2021، ومن المقرر أن تنطلق المباراة حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال طهران

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل مباريات بطولة دوري أبطال أسيا، لذلك سوف يتم نقل المباراة عبر شاشتها وتحديداً على قناة ssc7 HD، وسوف تقوم القناة بعمل استوديو تحليلي قبل المباراة، يستضيف فيه ألمع نجوم الرياضة لتحليل المباراة وتحليل أفكار كلا المدربين.

تاريخ مواجهات الفريقين في دوري أبطال أسيا

تقابل الفريقين عبر تاريخهما في 6 مباريات. كانت الغلبة فيهم للفريق الإيراني، حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات. بينما استطاع الهلال الفوز في 2 مبارتين فقط. وجاءت النتائج كالتالي: