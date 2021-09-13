موعد مباراة النصر وتركتور سازي تبريز والقنوات الناقلة دوري أبطال آسيا

يواجه فريق النصر السعودي في دور الستة عشر ضمن بطولة دوري أبطال آسيا فريق تركتورسازي تبريز الإيراني، ويسعى فريق النصر إلى استكمال مشواره الرائع في البطولة والذهاب بعيدا، حيث استطاع الفريق تحقيق المركز الأول في دور المجموعات برصيد 11 نقطة، وذلك في مجموعته التي ضمت كلا من السد، الوحدات، فولاد خوزستان، وذلك بعد تحقيق الفريق الانتصار في ثلاث مباريات، والتعادل في مبارتين، والهزيمة في مباراة واحدة، وذلك بعد نجاح الفريق في الانتصار على فريق السد ذهابا وإيابا، وعلى فريق فولاد خوزستان في الإياب، بينما تعادل مع فريق الوحدات، وفولاد خوزستان ذهابا، بينما نجح فريق الوحدات في هزيمة النصر في مباراة العودة.

تقام المباراة اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، ويستضيف استاد جاسم بن حمد بنادي السد بدولة قطر المباراة، ويسعى فريق تركتور سازي تبريز إلى تخطي فريق النصر، والفوز بالمباراة، واستكمال مشواره الرائع في البطولة، حيث استطاع الفريق تحقيق المركز الثاني في دور المجموعات برصيد 10 نقاط، وذلك بعد تحقيق الانتصار في مبارتين، والتعادل في أربع مباريات، وقد ضمت مجموعته كلا من فرق الشارقة، باختاكور، القوة الجوية.

يسعى فريق النصر إلى مواصلة تقديم الأداء الجيد هذا الموسم في جميع البطولات ومحاولة العودة لمنصات التتويج، حيث خاض الفريق ثلاث مباريات ضمن بطولة الدوري السعودي الممتاز 2021، استطاع تحقيق الفوز في مبارتين، والخسارة في مباراة وحيدة، بدأها بانتصار كبير على فريق ضمك في الجولة الأولى برباعية مقابل هدف، ثم وقع في فخ الهزيمة أمام فريق الفيصلى بثنائية مقابل هدف في الجولة الثانية، وبعد ذلك حقق انتصاره الثاني في الجولة الثالثة على حساب فريق التعاون بثلاثية مقابل هدف، ليحتل بذلك الفريق المركز السابع برصيد ست نقاط في جدول الترتيب.

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

6:00 بتوقيت مصر

7:00 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

8:00 بتوقيت الإمارات وعمان

5:00 بتوقيت الجزائر، والمغرب، وتونس

4:00 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة النصر وتركتور سازي تبريز