تواصل بطولة الجمهورية للبولينج بصنعاء

تواصل بطولة الجمهورية للبولينج بصنعاءتواصلت بصنعاء مساء أمس بطولة الجمهورية للبولينج التي ينظمها الاتحاد العام للعبة بدعم من شركة جمعان .

يشارك في البطولة التي ستستمر حتى 16 سبتمبر الجاري 100 لاعب ولاعبة يمثلون أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعدن وتعز والحديدة وإب وذمار وعمران .

وشهد اليوم الثاني للبطولة إقامة منافسات الدور الأول لفئة فردي الفتيات المجموعة الأولى بمشاركة 16 فتاة فيما سيتم تحديد المتأهلات للدور الثاني عقب الانتهاء من منافسات المجموعة الثانية التي ستقام مساء اليوم.

وفي فئة فردي الرجال خاض 16 لاعبا ضمن المجموعة الأولى منافسات المرحلة الثانية دور 32 بانتظار اكتمال منافسات المجموعة الثانية لتحديد المتأهلين للدور الثالث قبل النهائي التي ستقام مساء اليوم.

