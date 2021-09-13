نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة SSC 5 HD الرياضية المجانية الناقلة مباراة الهلال والاستقلال اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر تردد قناة SSC 5 HD الرياضية الناقلة مباراة الهلال السعودي ضد استقلال طهران الإيراني اليوم ضمن مباريات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي من جانب شركة الرياضة السعودية SSC صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ومباريات دوري أبطال آسيا عن نقلها اليوم الاثنين مباراة الهلال والاستقلال على القناة المشفرة وعبر قناة SSC المفتوحة بجودة SD على القمر الصناعي عربسات، حيث يمكنكم متابعة مباراة الهلال اليوم بعد ضبط تردد قنوات SSC المجانية عربسات وفق طريقة تنزيل قنوات SSC الموضحة عبر موقع ثقفني.

تردد قناة SSC 5 HD الرياضية

تم الإعلان من جانب شركة الرياضة السعودية عن إطلاق قنواتها الفضائية SSC للبث الرياضي الفضائي لنقل البطولات والمباريات التي تمتلك الحق الحصري في نقلها بالتعاون مع مجموعة MBC الفضائية، وأوضحت أنه يمكن للمشاهد السعودي متابعة مباريات اليوم المنقولة عبر القنوات المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات بعد ضبط تردد قنوات SSC المجانية ولكن بجودة SD العادية.

أما عن قنوات SSC HD عالية الدقة والجودة، فيتم الحصول عليها من خلال اشتراك شهري في منصة شاهد VIP وجهاز جي بوكس GOBX مقابل دفع الاشتراك، حيث يمكن متابعة المباريات عبر المنصة الإلكترونية فقط، أو متابعتها عن طريق شاشة التليفزيون من خلال الجهاز المشار إليه، ويتم نقل المباريات على القنوات المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات بدر 6 الذي يمكنكم الحصول على الترددات الخاصة به من خلال التالي:

القمر الصناعي: عربسات بدر 6.

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

القنوات الناقلة مباراة الهلال اليوم

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب شركة الرياضة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن نقلها مباراة #الهلال_الاستقلال في بطولة دوري أبطال أسيا عبر قناة SSC 5 HD المشفرة ذات الجودة الفائقة، وعبر قناة اس اس سي الخامسة بتقنية SD العادية، حيث يمكنكم الآن متابعة المباراة من خلال ضبط تردد قناة SSC 5 HD الرياضية الموضح بالمقال.