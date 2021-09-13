نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا المواعيد والقنوات الناقلة وآخر الأخبار وتاريخ المواجهات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ليفربول وميلان ، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات، وتحديدًا من المجموعة الثانية، في بطولة دوري أبطال أوروبا 2021/2022 ، يحتضن مساء بعد غدٍ الأربعاء، ملعب آنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزية، فعاليات وأحداث المواجهة القوية والنارية، حيث مباراة ميلان وليفربول ، والتي ستشهد بلا شك متابعة جماهيرية ضخمة نظرًا لشعبية الناديين وما يملكانه من عناصر مميزة في كافة المراكز.

يُشار إلى أنه في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات أيضًا، يستضيف ملعب الكامب نو مواجهة قوية تحمل طابع الثأر والإثارة حيث مباراة برشلونة وبايرن ميونخ ، وذلك مساء غدٍ الثلاثاء، ولحساب المجموعة الخامسة.

في السطور التالية، نتعرف على أهم وأبرز التفاصيل مباراة ليفربول وميلان في الشامبيونز ليج ، وآخر أخبار الناديين، علاوة على تاريخ المواجهات وموعد المباراة والقنوات الناقلة.

مباراة ليفربول وميلان

مواجهة قوية وشرسة، اعتبرها محللون نهائي مبكر لبطولة دوري أبطال أوروبا، تجمع ليفربول وميلان ، والذي يمتلك كلًا منهما رصيدًا تاريخيًا على مستوى الألقاب في البطولة القارية العريقة، كما يحظيان برغبة قوية في زيادة رصيدهما من البطولات.

نادي ليفربول

بروح جديدة يخوض نادي ليفربول الإنجليزي ، النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021/2022 ، حيث غابت البطولات عن القلعة الحمراء في الموسم الماضي، وهو يخوض منافسة شرسة هذا الموسم أيضًا، على الصعيد المحلي، حيث الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

على مستوى البطولة القارية الأقوى على مستوى الأندية، حيث الـ Champions League يمتلك الريدز في رصيده 6 ألقاب، حققها في أعوام 1977 و1978 و1981 و1984 و2005 و2019 ، وهو يطمح في إضافة لقب أوروبي سابع، يعزز به موقعه في قائمة الفرق الأكثر تتويجًا باللقب، والتي يتصدرها ريال مدريد برصيد 13 لقبًا.

محليًا، يخوض الليفر صراعًا محموًا من أجل لقب 20 في البريميرليج ، والذي سيعادل به رقم مانشستر يونايتد الأكثر تتويجًا باللقب المحلي الإنجليزي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث بعد 4 جولات، نجح خلالها في الفوز بـ3 مباريات، على حساب نوريتش سيتي (3-0) وبيرنلي (2-0) وليدز يونايتد (3-0) بينما تعادل إيجابيًا مع حامل لقب الشامبيونز ليج نادي تشيلسي (1-1).

ومن آخر أخبار نادي ليفربول الإنجليزي ، حيث يواصل الفريق الاحتمال بدخول نجمه المصري محمد صلاح نادي المئة هدف في الدوري الإنجليزي، بتسجيله الهدف الأول في مباراة ليدز يونايتد، أمس الإثنين.

وعلى مستوى التعاقدات، يسعى الفريق الإنجليزي لتحصين نجومه من أعين كشافي الأندية الكبرى.

فوفق ما ذكرته صحيفة “صن” البريطانية، عرض ليفربول على المهاجم السنغالي ساديو ماني، تجديد عقده حتى صيف 2025 مقابل 220 ألف إسترليني في الأسبوع، فيما يسعى لتأمين نجمه الآخر محمد صلاح عبر منحه أعلى راتب في البريميرليج والذي يبلغ 500 ألف إسترليني في الأسبوع.

يذكر أن الليفر نجح في تجديد عقود كلًا من الحارس البرازيلي أليسون بيكر، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، إضافة إلى الظهير الأيسر الاسكتلندي أندي روبرتسون، والظهير الأيمن الإنجليزي ألكسندر أرنولد، ونجم الوسط الإنجليزي جورادن هيندرسون، ولاعب الوسط البرازيلي فابينيو.

نادي ميلان

على الجانب الآخر من المواجهة، ومع نادي ميلان الإيطالي ، العائد إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا ، بعد غياب منذ آخر مشاركة في موسم 2013/2014 ، حيث يطمح إلى مشاركة مميزة وتحقيق إنجاز أوروبي جديد.

ويمتلك الروسونيري تاريخًا مميزًا في الشامبيونز ليج ، إذ يحظى بـ7 ألقاب أحرزها في أعوام 1963 و1969 و1989 و1990 و1994 و2003 و2007، يحتل بها وصافة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب القاري خلف ريال مدريد المتصدر بـ13 لقبًا.

وتمكن الميلان من المشاركة في النسخة الجديدة من دوري الأبطال الأوروبي ، بعدما حل وصيفًا للإنتر بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، برصيد 79 نقطة، جمعها من 24 انتصارًا و7 تعادلات و7 هزائم.

أما في الموسم الحالي، فيقدم الفريق الملقب أيضًا بـ الشيطان أداءً مميزًا، إذ نجح في حصد العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى من الكالشيو ، بعد الفوز على سامبدوريا (1-0) وكالياري (4-1) وأخيرًا لاتسيو (2-0)، وهو يحتل المركز الثاني خلف روما المتصدر بفارق هدف وحيد.

وحول آخر أخبار نادي ميلان الإيطالي ، فقد واصل الفريق تدريباته القوية استعدادًا لمواجهة ليفربول في افتتاحية دوري أبطال أوروبا .

وفي بيان رسمي عبر الحساب الرسمي للنادي الإيطالي، فقد قرر الميلان تقديم شكوى إلى المدعي العام الإيطالي، بشأن الهتافات العنصرية التي شهدتها مباراة الفريق، أمس الإثنين، أمام لاتسيو في الـ Serie A .

ترجع الواقعة إلى أغنية عنصرية رددتها جماهير لاتسيو بالأمس، ضد لاعب الوسط الفرنسي في صفوف ميلان تيموي باكايوكو، وذلك بعد مشاركته في مباراة ميلان ولاتسيو في شوطها الثاني.

تاريخ مواجهات ليفربول وميلان

أما عن تاريخ لقاءات ليفربول وميلان ، فقد جمعت 5 مواجهات الفريقين الإنجليزي والإيطالي، وذلك في بطولات كأس سانتياغو بيرنابيو ودوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى الكأس الدولية للأبطال .

ويمتلك الريدز الأفضلية في المواجهات الخمس، بـ4 انتصارات، فيما تلقى هزيمة واحدة من الروسونيري.

على مستوى الأهداف، سجل الليفر 10 هدفًا في شباك الميلان، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

وكانت أكبر نتيجة تحققت في مواجهات الناديين، هي (2-0) والتي حدثت في بطولة الكأس الدولية عامي 2014 و2016.

ويمكن الاطلاع على نتائج المواجهات كاملة في الصورة أدناه:

موعد مباراة ليفربول وميلان والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة مباراة ميلان وليفربول ، مساء بعد غدٍ الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة ( 10 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9 م ) بتوقيت القاهرة، السابعة ( 7 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة ليفربول وميلان لم يُكشف حتى الآن عن الحكم الذي أسند له الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهمة القيادة التحكيمية للقاء، وسيتم الإعلان عنه في حين وروده.

أما عن القنوات الناقلة للمباراة فبالطبع ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث اللقاء، عبر فضائية beIN Sports 1 HD Premium ، بالإضافة إلى قنوات Arena Sport 1 HD Serbia و BT Sport 2 HD و Eleven Sports 6 HD Portugal و SuperSport Premier League و Arena Sport 7 HD Croatia .

ويتولى المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي مهمة التعليق على مباراة ليفربول وميلان.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على كواليس وأسرار مباراة ليفربول وميلان ، وآخر أخبار الناديين ، علاوة على تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما، وموعد المباراة والقنوات الناقلة.