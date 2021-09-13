نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة النصر وتراكتور تبريز في دوري أبطال آسيا المواعيد والقنوات الناقلة وآخر الأخبار وتاريخ المواجهات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة النصر وتراكتور تبريز ، استكمالًا لمباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 ، والتي تلعب بنظام دور واحد، يحتضن مساء غدٍ الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، ملعب ستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة – والذي جاء بديلًا عن ملعب ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في مدينة السد القطرية قبل ساعات – فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، حيث مباراة تراكتور ساري تبريز والنصر ، والتي من المتوقع أن تجذب الملايين من متابعي ومشجعي الفريقين السعودي والإيراني.

يُشار إلى أن افتتاحية دور الـ16 تنطلق بـ مباراة النصر واستقلال طهران ، مساء اليوم الإثنين، والتي يستضيفها ملعب ستاد زعبيل بنادي الوصل في مدينة دبي الإماراتية.

في السطور التالية، نتعرف على أبرز تفاصيل وكواليس مواجهة النصر وتراكتور تبريز لحساب دور ثمن النهائي في البطولة الآسيوية، بالإضافة إلى آخر الأخبار المتاحة حول الناديين، وتاريخ المواجهات، علاوة على موعد المباراة والقنوات الناقلة .

مباراة النصر وتراكتور تبريز

في إطار مساعي الفريقين، من أجل الوصول بعيدًا في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا ، وتحديدًا بالنسبة لنادي النصر السعودي الذي يطمح لكسر حاجز بلوغه للدور النهائي في نسخة 1995، بينما يأمل نادي تراكتور سازي تبريز الإيراني في العبور من دور 16 والذي حققه للمرة الأولى والوحيدة في عام 2016.

نادي النصر

نبدأ جولتنا مع نادي النصر السعودي ، الذي يدخل مباراة الثلاثاء، بطموحات وأحلام تعانق السماء، من أجل إسعاد الجماهير النصراوية خصوصًا، وتسجيل بطولة جديدة لكرة القدم السعودية بشكل عام، على المستوى القاري.

تاريخيًا، شارك العالمي في بطولة دوري أبطال آسيا 8 مرات من قبل، جاءت ذروة إنجازاته ببلوغ المباراة النهائية، في أولى مشاركاته، قبل أن يخسر أمام سيونغنام إف سي الكوري الجنوبي، بالهدف الذهبي في الأشواط الإضافية، والذي كان معمولًا به في مختلف البطولات العالمية حينها.

وخلال الموسم الجاري من دوري أبطال آسيا ، نجح نادي النصر في بلوغ ثمن نهائي المسابقة، بعدما تصدر المجموعة الرابعة في مرحلة دور المجموعات برصيد 11 نقطة، من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة.

على الصعيد المحلي، وخلال الموسم الحالي من الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2021/2022 ، يحتل النصر المرتبة السابعة، وذلك بعدما جمع 6 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين على حساب ضمك (4-1) والتعاون (3-1)، بينما خسر من الفيصلي (1-2).

ولن يكون بمقدور نادي النصر السعودي المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا ، وذلك بعد فشله في الحصول على أحد المراكز المؤهلة للبطولة في دوري المحترفين السعودي بالموسم الماضي، إذ حل سادسًا برصيد 46 نقطة، بـ13 انتصارًا و7 تعادلات و10 هزائم خلال 30 جولة من عمر المسابقة المحلية السعودية.

ومن آخر أخبار نادي النصر السعودي ، حيث يعاني الفريق من غيابات عديدة، في ظل افتقاده لجهود الثلاثي الدفاعي عبد الله مادو وعلي لاجامي بسبب الإيقاف لتراكم الكروت الصفراء، بالإضافة إلى عدم قيد الأرجنتيني فونيس موري في قائمة الفريق الآسيوية.

وفي منطقة الوسط الدفاعي، يغيب عبد المجيد الصليهم بسبب الإصابة.

كما تحوم الشكوك حول قدرة المدافع عبد الإله العمري على اللحاق بالمباراة، بعد الإصابة بكدمة قوية في الركبة، والتي لحقت به خلال المشاركة مع المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 .

ويضاف إلى قائمة الغيابات، المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب الإيقاف بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، قال المدير الفني البرازيلي للفريق الأصفر، أن كل الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا ومختلف البطولات تعاني من ظروف مختلفة، لكن يبقى التركيز الأساسي للنصر منصبًا على التأهل إلى ربع نهائي المسابقة القارية.

بدوره أكد وليد عبد الله قائد العالمي أنه وزملائه يركزون بشكل كامل على مواجهة الغد، ولا يلتفتون لأي أحاديث أخرى يتم تداولها خارج المستطيل الأخضر.

نادي تراكتور سازي تبريز

على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها نادي تراكتور سازي تبريز الإيراني ، في مشاركته بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 ، إلا أنه يحدوه الأمل في إحداث المفاجأة وإنجاز حلم التأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة القارية.

ويسجل الذئاب الحمراء بالمشاركة الحالية حضورهم السادس في البطولة الآسيوية، والتي كانت أقصى إنجازاتهم فيها بلوغ دور الـ16 في نسخة 2016، قبل توديع المسابقة، عقب الخسارة أمام نادي النصر السعودي حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الأخير (4-1)، قبل أن يعود الفريق الإيراني إيابًا بفوز بنتيجة (3-1)، والتي لم تكفيه من أجل العبور والتأهل.

وفي الموسم الجاري من دوري أبطال آسيا ، تمكن الفريق الإيراني من عبور مرحلة دور المجموعات، بعد أن حل وصيفًا في المجموعة الثانية، خلف المتصدر استقلال دوشنبه الطاجيكي، حيث حصد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وخسارتين، ليتأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثاني في هذا الدور.

محليًا، احتل فريق تراكتور سازي تبريز المركز الرابع في جدول بطولة الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم 2020/2021 ، بعد أن جمع 45 نقطة من 12 انتصارًا و9 تعادلات و9 هزائم، خلال الأسابيع الثلاثين من عمر المسابقة المحلية.

ومن أخبار نادي تراكتور سازي تبريز الإيراني ، حيث يعاني الفريق من إصابات عديدة في صفوفه بفيروس كورونا، ما دفعه للتلويح بالانسحاب من البطولة الآسيوية، لرفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تسجيل 5 لاعبين جدد بدلًا من المصابين في قائمته لمباراة النصر، قبل أن يتراجع ويقرر المشاركة بـ16 لاعبًا فقط في اللقاء.

وأعلن النادي الإيراني عبر موقعه الرسمي عن مشاركته بالزي الأحمر أمام النصر في مواجهة غدٍ الثلاثاء.

تاريخ مواجهات النصر وتراكتور تبريز

على صعيد تاريخ لقاءات النصر وتراكتور تبريز ، فلم تتوافر إحصائية دقيقة لهذا الأمر، غير أن إجمالي المواجهات بين الفريقين، تقتصر كما أسلفنا على مواجهتين فقط، في دوري أبطال آسيا 2016 ، وتحديدًا في دور الـ16، والتي حقق فيها نادي النصر الفوز ذهابًا (4-1) قبل أن يخسر إيابًا (1-3)، ليتأهل العالمي إلى دور ربع النهائي.

أما على مستوى تاريخ مواجهات النصر مع الأندية الإيرانية، فقد شهدت خوض الفريق السعودي 17 مواجهة، ضمت مباراة واحدة ودية، و16 رسمية، أحرز خلالها العالمي الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 أخرى، بينما تلقى الخسارة في 6 مرات.

ويمكن الاطلاع على نتائج مواجهات النصر مع الأندية الإيرانية في الصورة أدناه:

في المقابل، خاض نادي تراكتور سازي تبريز الإيراني 10 مواجهات مع الأندية السعودية في البطولة الآسيوية، أحرز الذئاب الحمراء الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة، فيما تلقى الهزيمة في 7 مواجهات.

موعد مباراة النصر وتراكتور تبريز والقنوات الناقلة

تقام مباراة تراكتور تبريز والنصر ، مساء غدٍ الثلاثاء، في تمام السابعة ( 7 م ) بتوقيت السعودية، السادسة ( 6 م ) بتوقيت القاهرة، الرابعة ( 4 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة النصر وتراكتور تبريز ، فقد أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم – وفق ما أوردته العديد من المصادر الإعلامية – للحكم الدولي الكوري الجنوبي كيم دونج مهمة القيادة التحكيمية للقاء.

ومن المقرر أن يتم بث فعاليات وأحداث اللقاء، عبر قناتي Diema Sport HD البلغارية، إضافة إلى شبكة قنوات SSC السعودية المجانية، وتحديدًا عبر قناة SSC7 HD التي تبث عبر القمر الصناعي Arabsat 2B على تردد 12418 باستقطاب أفقي Horizontal وبمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ ¾ .

وبحسب العديد من وسائل الإعلام، فقد أسندت الشبكة السعودية للمعلق الرياضي فهد العتيبي مهمة التعليق على أحداث اللقاء.

الخاتمة

تطرقنا في السطور الماضية، إلى أبرز كواليس وتفاصيل مباراة النصر وتراكتور تبريز وآخر أخبار الناديين، بالإضافة إلى تاريخ المواجهات التي جمعتهما، علاوة على موعد مباراة النصر وتراكتور تبريز والقنوات الناقلة.