نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت فورا.. جميع القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ مجانا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينشر لكم ثقفني، قائمة بجميع القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ، حيث نوفر لكم كافة القنوات على الأقمار الصناعية المختلفة وهي قمر النايل سات وقمر عرب سات واسترا، في اللقاء الناري والمثير الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021، وذلك في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يستقبل ملعب الكامب نو معقل كتالونيا هذه المواجهة التي تجمع بين الكبيرين، ويبحث الآلاف من العاشقين لكرة القدم في الحصول على القنوات التي ستعرض هذا اللقاء مجانا وبشكل مفتوح، وفي سطور هذا المقال نستعرض لكم كافة التفاصيل.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يواجه فريق برشلونة الإسباني ضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء 14/9/2021، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022، ويسعى البلوغرانا في هذه المنافسة إلى الثأر والانتقام من ضيفه بسبب النتيجة التي تعرض لها الموسم الماضي في الدور الربع نهائي، ومن المقرر أن تنطلق أحداث الشوط الأول في تمام الساعة 9.00 مساء بتوقيت مصر والسودان، وفي الساعة 10.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين، وفي تمام الساعة 11.00 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تمتلك قنوات بين سبورت حقوق البث المباشر والحصري لبث مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث أعلنت شبكة بين عن القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ وهي قناة بين سبورت بريميون beIN Sports 1 HD Premium، وقد أسندت مهمة التعليق إلى المعلق الصوتي المميز رؤوف خليف، كما سيتم اذاع المباراة عبر العديد من القنوات الأجنبية التي أعلنت عن نقلها لهذه المباراة المهمة، ونتعرف معكم على قائمة القنوات الناقلة لمجريات هذه المباراة.

قناة Arena Sport 1 HD Serbia

قناة Cosmote Sport 1 HD

قناة M4 Sport HD Hungary

قناة Arena Sport 1 HD BIH

قناة Arena Sport 7 HD Croatia

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ نايل سات

تزايدت نسبة البحث من قبل الكثير من عشاق ومتابعي الكرة الأوروبية، حيث يريد المشجعين معرفة القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة برشلونة ضد بايرن موينخ على النايل سات، وفي السطور التالية نتابع معكم القنوات المجانية الناقلة للمباراة على كافة الأقمار الصناعية المختلفة.

قناة İdman Azərbaycan – القمر AzerSpace 1 46.0°E – التردد 11175(h)

قناة Varzish Sport HD – على القمر ياه سات – وترددها 11938 افقي

قناة idman على القمر يوتلسات 3 w وترددها 11492 عمودي

قناة Eleven Sports 1 HD على القمر هوتبيرد وترددها 11488 ـافقي

قناة sport tv 2 على القمر هيسباسات وترددها 12169 افقي

قناة ETV الأثيوبية – القمر نايل سات ترددها 11512 عمودي 27500

القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ اليوم مجانا

تردد قناة Arena Sport 1 SD Serbia على القمر البلغاري 1.9°E -12380 H 30000

قناة MAX Sport 3 HD Bulgaria على القمر الأذري 46.0°E -12600 V 30000

تردد قناة MAX Sport 3 HD Bulgaria على القمر البلغاري 1.9°E -12092 V 30000

قناة MAX Sport 3 HD Bulgaria على قمر هيلاس سات 39.0°E -12117 H 30000

تردد قناة Asr TV (Afghanistan) على موناكوسات 52.5°E -10845 V 27500

قناة CBC Sport Azerbaijan على ياه سات 52.5°E -11785 H 27500

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ اليوم علي استرا astra

يوفر لكم ثقفني، دليل القنوات الناقلة لمباراة برشلونة أمام بايرن ميونخ على قمر استرا، حيث يمكن لكم ضبط القنوات التالية من خلال ضبط صحن الاستقبال ومن ثم ادخال كافة الترددات من خلال جهاز الرسيفر الخاص بكم.