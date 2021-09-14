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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت فورا.. جميع القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ مجانا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي
عمر شويل - جدة ينشر لكم ثقفني، قائمة بجميع القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ، حيث نوفر لكم كافة القنوات على الأقمار الصناعية المختلفة وهي قمر النايل سات وقمر عرب سات واسترا، في اللقاء الناري والمثير الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021، وذلك في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يستقبل ملعب الكامب نو معقل كتالونيا هذه المواجهة التي تجمع بين الكبيرين، ويبحث الآلاف من العاشقين لكرة القدم في الحصول على القنوات التي ستعرض هذا اللقاء مجانا وبشكل مفتوح، وفي سطور هذا المقال نستعرض لكم كافة التفاصيل.
موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا
يواجه فريق برشلونة الإسباني ضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء 14/9/2021، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022، ويسعى البلوغرانا في هذه المنافسة إلى الثأر والانتقام من ضيفه بسبب النتيجة التي تعرض لها الموسم الماضي في الدور الربع نهائي، ومن المقرر أن تنطلق أحداث الشوط الأول في تمام الساعة 9.00 مساء بتوقيت مصر والسودان، وفي الساعة 10.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين، وفي تمام الساعة 11.00 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا
تمتلك قنوات بين سبورت حقوق البث المباشر والحصري لبث مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث أعلنت شبكة بين عن القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ وهي قناة بين سبورت بريميون beIN Sports 1 HD Premium، وقد أسندت مهمة التعليق إلى المعلق الصوتي المميز رؤوف خليف، كما سيتم اذاع المباراة عبر العديد من القنوات الأجنبية التي أعلنت عن نقلها لهذه المباراة المهمة، ونتعرف معكم على قائمة القنوات الناقلة لمجريات هذه المباراة.
- قناة Arena Sport 1 HD Serbia
- قناة Cosmote Sport 1 HD
- قناة M4 Sport HD Hungary
- قناة Arena Sport 1 HD BIH
- قناة Arena Sport 7 HD Croatia
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ نايل سات
تزايدت نسبة البحث من قبل الكثير من عشاق ومتابعي الكرة الأوروبية، حيث يريد المشجعين معرفة القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة برشلونة ضد بايرن موينخ على النايل سات، وفي السطور التالية نتابع معكم القنوات المجانية الناقلة للمباراة على كافة الأقمار الصناعية المختلفة.
- قناة İdman Azərbaycan – القمر AzerSpace 1 46.0°E – التردد 11175(h)
- قناة Varzish Sport HD – على القمر ياه سات – وترددها 11938 افقي
- قناة idman على القمر يوتلسات 3 w وترددها 11492 عمودي
- قناة Eleven Sports 1 HD على القمر هوتبيرد وترددها 11488 ـافقي
- قناة sport tv 2 على القمر هيسباسات وترددها 12169 افقي
- قناة ETV الأثيوبية – القمر نايل سات ترددها 11512 عمودي 27500
القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ اليوم مجانا
- تردد قناة Arena Sport 1 SD Serbia على القمر البلغاري 1.9°E -12380 H 30000
- قناة MAX Sport 3 HD Bulgaria على القمر الأذري 46.0°E -12600 V 30000
- تردد قناة MAX Sport 3 HD Bulgaria على القمر البلغاري 1.9°E -12092 V 30000
- قناة MAX Sport 3 HD Bulgaria على قمر هيلاس سات 39.0°E -12117 H 30000
- تردد قناة Asr TV (Afghanistan) على موناكوسات 52.5°E -10845 V 27500
- قناة CBC Sport Azerbaijan على ياه سات 52.5°E -11785 H 27500
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ اليوم علي استرا astra
يوفر لكم ثقفني، دليل القنوات الناقلة لمباراة برشلونة أمام بايرن ميونخ على قمر استرا، حيث يمكن لكم ضبط القنوات التالية من خلال ضبط صحن الاستقبال ومن ثم ادخال كافة الترددات من خلال جهاز الرسيفر الخاص بكم.
- قناة beIN Sports 1 France HD استرا 19.2°E – 11856 V 29700
- قناة LaLiga TV Bar HD استرا 19.2°E – 10729 V 22000
- قناة M. Liga de Campeones استرا 19.2°E – 11097 V 22000
- قناة Sky Sport 2 Austria HD استرا 19.2°E – 11171 H 22000
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثبت فورا.. جميع القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ مجانا في دوري أبطال أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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