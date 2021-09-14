في ما يلي برنامج مباريات الثلاثاء 14 سبتمبر ، لحساب الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. يونغ بويز - مانشستر يونايتد (س17 و45 دق)

إشبيلية - سالزبورغ (س17 و45 دق)

برشلونة - بايرن مونيخ (س20)

دينامو كييف - بنفيكا (س20)

فياريال - أتلانتا (س20)

تشيلسي - زينيت سانت بطرسبرغ (س20)

مالمو - جوفنتس (س20)

ليل - فولفسبورغ (س20)



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوري أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 1): برنامج مباريات اليوم الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.