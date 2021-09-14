نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وميلان القادمة 15\09\2021 والقنوات الناقلة دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة ليفربول وميلان القادمة، حيث يستضيف ملعب آنفيلد أحداث اللقاء الهام بين الكبيرين، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مباراة يسعى من خلالها الريدز نحو الفوز وتحقيق انتصار مهم، والحصول على أول ثلاث نقاط مهمين في مشوار البطولة الصعب، يقود هجوم الليفر النجم المصري العربي فخر العرب محمد صلاح، تحت قيادة المدرب الألماني الكبير يورجن كلوب، الذي يسعى لاستغلال سلسلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، والمستوى الجيد الذي ظهر عليه الفريق واستثمار الروح المعنوية المرتفعة للاعبيه في تحقيق انتصار مهم على العملاق الإيطالي.

من ناحية أخرى يسعى الميلان نحو تحقيق نتيجة إيجابية، والعودة ولو بنقطة ثمينة من أمام ليفربول، وتشهد مباريات الفريقين ندية وإثارة كبيرة، لما يمتلكه كل فريق من مجموعة متميزة من اللاعبين، لذلك من المؤكد أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة، مباراة مليئة بالمهارات والسرعة والرغبة في تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث.

موعد مباراة ليفربول وميلان القادمة

تنطلق المباراة يوم الأربعاء القادم الموافق 15\09\2021، حيث يفتح استاد آنفيلد أبوابه لاستضافة اللقاء، وذلك حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والبحرين والكويت واليمن وقطر.

23:00:- الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق نقل مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في الشرق الأوسط والدول العربية، لذلك سيتم نقل المباراة على القنوات التالية:

beIN Sports 1 HD Premium.

وسيقوم بالتعليق على المباراة المعلق التونسي المتميز “عصام الشوالي”.

محمد صلاح وإحرازه للهدف رقم 100 في البريميرليج

استطاع النجم المصري والعربي الكبير محمد صلاح أو “مو صلاح” كما تناديه عشاق وجماهير الريدز، دخول نادي ال100 بعد إحرازه الهدف رقم 100 في مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الإنجليزي، وبذلك أصبح محمد صلاح أول لاعب مصري وعربي يستطيع تسجيل 100 هدف في الدوري الإنجليزي، وخامس لاعبي ليفربول تحقيقاً لهذا الإنجاز الكبير.

مواجهات الفريقين في دوري الأبطال

دائماً تشهد لقاءات الفريقين ندية وإثارة كبيرة، فقد تقابل الفريقين قبل ذلك في نهائي دوري الأبطال في عام 2005، واستطاع حسم اللقب بعد ريمونتادا كبيرة للريدز بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، ثم استطاع الريدز حسم اللقب لصالحه بركلات الترجيح، وفي عام 2007 تقابل الفريقين للمرة الثانية في النهائي لكن هذه المرة كانت الغلبة لميلان بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد للريدز.

بطاقة مباراة ليفربول ضد ميلان