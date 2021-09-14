عزمي غومة ينتقل رسميا الى فريق فاركو المصري

أعلن فريق فاركو المصري عن تعاقده مع لاعب النادي الرياضي الصفاقسي عزمي غومة لمدة 4 مواسم. يذكر أن فريق فاركو كان قد تعاقد أيضا مع متوسط ميدان النادي الصفاقسي كينغسلاي سوكاري.

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