موعد مباراة ريال مدريد ضد إنتر ميلان في دوري الابطال والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة ريال مدريد، حيث يستضيف نادي إنتر ميلان الإيطالي، على ملعبه جوزيبي مياتزا، نادي ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى من دوري المجموعات في دوري الأبطال 2021- 2022، وقد وقع الفريقان في المجموعة الرابعة من دوري الأبطال، بجانب نادي شاختار الأوكراني، ونادي شريف تيراسبول، والذي يشارك في المرة الأولى في تاريخه.

واجه نادي ريال مدريد الإسباني الإنتر في 11 مباراة قبل ذلك، فاز كل منهما في 5 مباريات، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، مما يجعل المباراة صعب التوقع من سيفوز بها.

موعد مباراة ريال مدريد ضد إنتر ميلان

موعد مباراة ريال مدريد ضد إنتر ميلان سيكون في يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، على ملعب جوزيبي مياتزا، وستبدأ المباراة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإنتر ميلان

تذاع المباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على بي إن سبورت، وستذاع مباراة الريال والإنتر على bein sport premium 2، في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر أن لاعب ريال مدريد الإسباني جاريث بيل لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، تأكد غيابه عن هذه المواجهة أمام إنتر ميلان الإيطالي يوم الأربعاء.

وقد أكدت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب الويزلي أن اللاعب يعاني من إصابة خطيرة في أوتار الركبة، سيغيب على إثرها عن جميع مباريات الريال في شهر سبتمبر الحالي، ويعتبر هذا الموسم هو الموسم الأخير للاعب جاريث بيل، حيث ينتهي عقده مع ريال مدريد.