لوكاكو يقود تشيلسي للفوز على زينيت
حقق فريق تشيلسي الإنجليزي بداية ناجحة في مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتغلب على ضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي 1 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات.
وحسم تشيلسي المباراة بهدف وحيد سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة 69 ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة السادسة التي شهدت اليوم أيضا فوز يوفنتوس الايطالي على مضيفه مالمو السويدي 3 - صفر.
وعلى ملعب "مالمو ستاديون"، حسم يوفنتوس المباراة لصالحه بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول سجلها أليكس ساندرو وباولو ديبالا وألفارو موراتا، وجاء هدف ديبالا من ضربة جزاء.
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