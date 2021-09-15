نتيجة مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا

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محمد سياف - ابو ظبي - استطاع فريق بايرن ميونخ الألماني من الفوز على مضيفه برشلونة الإسباني بـ 3 أهداف مقابل لاشيئ، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

أحرز هدف التقدم في اللقاء توماس مولر لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 34 من زمن المباراة، وأضاف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للعملاق البافاري في الدقيقة 56 من زمن المباراة، ثم اختتم مهاجم البايرن الهدف الثالث في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

وخاض بايرن ميونخ الألماني مواجهة برشلونة بالتشكيل الآتي: مانويل نوير في حراسة المرمى، وبارد كيميتش وزوله أوباميكانو في الدفاع، وديفيز وتوماس مولر و جوريتزكا في خط الوسط، وليفاندوفسكي جمال موسيالا و ليروي ساني في الهجوم.

وبهذه النتيجة تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة، بعدما حصد أول 3 نقاط في مشواره بالموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا، فيما تذيل برشلونة الترتيب بدون أي رصيد من النقاط، بينما احتل فريق بنفيكا ودينامو كييف المركز الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بعد التعادل السلبي في نفس التوقيت.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للفريق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا بدون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي غادر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى صفوف باريس سان جيرمان، وتواجه الفريقان في بطولة دوري الأبطال 11 مرة، فاز برشلونة في مباراتين فقط، بينما انتصر بايرن ميونخ في 7 مواجهات، وانتهت مباراتان فقط بالتعادل.