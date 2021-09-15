تعد بطولة دوري أبطال أوروبا أحد أهم البطولات في عالم كرة القدم حيث يشارك في البطولة أندية كبري ومعروفة وتضم لاعبين ونجوم الكرة العالمية وانطلقت البطولة لهذا الموسم وأقيمت عدد من المباريات أمس في دور المجموعات حيث استطاع تشيلسي الانجليزي التغلب على فريق زينيت بهدف دون مقابل وتغلب يوفنتوس على فريق مالمو بثلاثية نظيفة وتغلب العملاق الألماني بايرن ميونيخ على فريق برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف دون مقابل وكانت المفاجأة عندما حقق فريق بونغ بويز الفوز بثنائية مقابل هدف واحد على فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بمشاركة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وتعادل شاختار الأوكراني مع موناكو الفرنسي بهدفين لكل فريق وسوف تقام اليوم عدد من المباريات ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم موعد مباراة ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي في البطولة.

موعد مباراة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا

يحل اليوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من سبتمبر 2021 فريق ميلان الإيطالي ضيفاً على فريق ليفربول الإنجليزي على استاد أنفيلد بانجلترا وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية وسوف يتم إذاعة أحداث المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت BeIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.ط

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول الإنجليزي في المباراة

في حراسة المرمي: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: فان دايك ، أرنولد، جويل ماتيب، روبيرتسون.

في منتصف الملعب: تياجو ألكانتارا، فابينو، جوردان هاندرسون.

في الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، ساديو ماني.

وعلي الجانب الآخر يسعى فريق ميلان الإيطالي إلى تقديم أفضل أداء له والفوز باللقب حيث يشارك الفريق في النسخة الحالية للبطولة وبعد غياب سبع سنوات ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريق بنفس تشكيلة مباراته الأخيرة في الدوري الإيطالي وقد أكدت مصادر بغياب النجم ابراهيموفيتش عن اللقاء نتيجة الإصابة، هذا ويقع الفريقين في المجموعة الثانية والتي تضم إلى جانبهم كلاً من فريق بورتو البرتغالي وفريق أتليتكو مدريد الإسباني حيث يلتقي الفريقان في نفس التوقيت على ملعب واندا ميترو بوليتانو ومن المقرر إذاعة أحداث مباراة اتليتكو مدريد وبورتو عبر شاشة BeIN Sports2