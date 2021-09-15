“ترقب” موعد قرعة دوري أبطال أسيا 2021 والقنوات الناقلة هل يتصادم الهلال والنصر في ربع النهائي

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تترقب الجماهير السعودية والإماراتية، موعد قرعة دوري أبطال أسيا 2021، والمقرر أقامتها في العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة القادمة 2021/09/17، في تمام الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت العالمي غرينتش، حدد الاتحاد الأسيوي لكرة القدم النظام الجديد للأدوار المتبقية والتي ستكون بنظام المباريات الإقصائية من مباراة واحدة، لذا فلا مجال للتعويض عند الخسارة، ولذا سوف تكون المباريات المتبقية مباريات كؤوس لا تقبل القسمة على أثنين، وهذا ما صرح به مدرب نادي النصر السعودي بعد فوزه أمس على الفريق الإيراني، أن فريقه لا يخشى أي فريق في الأدوار القادمة وهو جاهز لملاقاة أي من الفرق الثلاث المتأهلة لربع النهائي، وفيما يلي توقيت القرعة ونظام البطولة الجديد.
موعد قرعة دوري أبطال أسيا 2021
- الجمعة القادمة الموافق 2021/09/17.
- 19.00 : صباحاً بالتوقيت العالمي غرينتش.
- 20.00 : بالتوقيت المحلي : تونس، الجزائر، المغرب”.
- 21.00 : بتوقيت القاهرة، الخرطوم، طرابلس”.
- 22.00 : بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، البحرين، العراق، سوريا، الأردن، اليمن، فلسطين.
القنوات الناقلة قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أسيا
أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على تويتر عن نقل القرعة على قناته على يوتيوب لجميع الدول ويتردد عن نقل القرعة على قناة ssc السعودية، ولم يتم تأكيد هذه المعلومة حتى الآن، وسنوافيكم في حال أن تم إعلان أي جديد في هذا الشأن.
ما هي الفرق المتأهلة لدور ربع نهائي دوري الأبطال الأسيوي
- الهلال السعودي.
- النصر السعودي.
- الوحدة الإماراتي.
- برسيبوليس الإيراني.
نظام التصفيات بدوري أبطال أسيا الجديد
أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم تقسيم الفرق الأسيوية إلي قسمين، قسم دول شرق أسيا وهذه الدول سوف تلعب مباريات الدور ربع النهائي في الملاعب الكورية الجنوبية، وفرق غرب أسيا وسوف تقام مبارياتها في المملكة العربية السعودية على ملعب مرسول بارك، ليصعد عن كل قسم فريق يلعب المباراة النهائية التي ستقام في شهر نوفمبر القادم في السعودية.
موعد مباريات دوري أبطال أسيا 2021 الإقصائية
|مباريات الدور ربع النهائي
|2021/10/16
|ملعب مرسول بارك
|الدور نصف النهائي
|2021/10/19
|مرسول بارك بالرياض
|المباراة النهائية
|2021/11/23
|مرسول بارك
موعد قرعة دوري أبطال أسيا 2021
تتساءل الجماهير السعودية عن مصير الفريقين السعوديين النصر والهلال، وهل ستوقعهما القرعة في مواجهة مباشرة في الدور ربع النهائي الذي لا تتمناها الجماهير، وترغب في أن يصل الفريقين إلي أبعد نقطة ولكن القرعة من المحتمل والوارد أن تجمعهما في الدور ربع النهائي، وستكون مواجهة نارية أسيوية بنكهة سعودية تنتظرها الجماهير السعودية والعربية من المحيط إلي الخليج.
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