انت الان تتابع تفاصيل خبر يوم كروي أوروبي: ريال مدريد يواجه انتر ميلان وليفربول يواجه إيه سي ميلان في دوري أبطال أوروبا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر عشاق كورة القدم اليوم الثاني من دوري أبطال أوروبا ويتزين هذا اليوم مباريات قمة منتظرة منها مباراة ريال مدريد ضد انتر ميلان والآخري ليفربول ضد إيه سي ميلان وكلتا المباراتين في نفس التوقيت الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الأولي سوف تذاع علي قناة بي ان سبورت بريميوم 2 والثانية سوف تذاع عبر قناة بي ان سبورت بريميوم 1.

يحل ريال مدريد ضيفا علي ملعب انتر ميلان (جوزيبي مياتز) ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، كما يحل فريق إيه سي ميلان ضيفا أيضا علي ملعب ليفربول (انفيلد) ضمن منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

يتحل ريال مدريد المركز الأول في الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط بعد ثلاث فوز وتعاد وحيد تحت قيادة المدرب الكبير كارلوس انشيلوتي، بينما يتحل نادي انتر ميلان المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل وحيد تحت قيادة المدرب سيموني إنزاجي.

أما علي الجانب الآخر يحتل نادي ليفربول الانجليزي بقيادة المدرب يورجن كلوب المركز الأول مناصفة مع نادي مانشستر يونايتد برصيد 10 نقاط بعد فوزه الأخير علي نادي ليدز يونايتد وتسجيل نجمنا المصري محمد صلاح هدفه المائة في الدوري الانجليزي، بينما يحتل نادي إيه سي ميلان المركز الأول أيضا مناصفة مع روما ونابولي كلا منهم له 9 نقاط بعد بداية رائعة تحمل 3 انتصارات متتالية في الدوري الإيطالي بقيادة ستيفانو بيولي.

اليوم نحن علي موعد مع الإثارة والمتعة في دوري أبطال أوروبا حيث يتطلع جماهير كورة القدم لرؤية فريقهم وهو يفوز بأولى مباراته الأوروبية في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.

بطل النسخة السابقة من دوري أبطال أوروبا هو فريق تشيلسي بعد نهائي انجليزي ضد فريق مانشستر سيتي وفوزه بنتيجة 1/0، فدعونا نري اليوم ماذا يحدث في دوري أبطال أوروبا من جديد ومن سيحاول الفوز به من كبار أوروبا أم تحدث مفاجأة هذا الموسم ويفوز بها فريق أخر غير المتوقع لهم الفوز.