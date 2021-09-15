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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات SSC السعودية الناقلة للدوري السعودي مجانًا 2021 في المقال التالي
تردد قنوات SSC السعودية الناقلة للدوري السعودي مجانًا 2021 ، ازدادت عمليات البحث من قبل السعوديين المحبين لكرة القدم عن تردد قنوات SSC السعودية والناقلة للدوري السعودي مجانًا 2021 على النايل سات وعربسات، وذلك عقب إعلان رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن منحها حقوق البث الفضائية والرقمية لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للدوري للمحترفين، وقد أطلقت مجموعة قنوات SSC عددًا من القنوات الرياضية المجانية والتي لا يلزم دفع أي رسوم أو اشتراك لها لإذاعة مباريات الدوري السعودي وكذلك مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022، هذا وتتولى مجموعة قنوات SSC بالاشتراك مع مجموعة قنوات MBC بث جميع المباريات والبطولات بالمملكة وذلك لموسم وحيد فقط.
تردد قنوات SSC السعودية الناقلة للدوري السعودي مجانًا 2021
قامت شركة الرياضة السعودية بتوفير عدد من القنوات الرياضية المجانية بالتعاون مع مجموعة قنوات MBC وهى قنوات SSC التي تعمل على مدار ال 24 ساعة دون توقف، لمتابعة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكذلك مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم 2022، كما أن الشركة قد أوضحت أنه يمكن متابعة هذه المباريات من خلال شاهد VIP، وفيما يلي يتم توضيح تردد قنوات SSC المجانية على القمر الصناعي نايل سات و عربسات:
|تردد قناة SSC عربسات
|تردد قناة SSC النايل سات
|التردد 12418
|12523
|معدل الترميز 27500
|27500
|الاستقطاب أفقي
|الاستقطاب عمودي
مزايا قنوات SSC الرياضية بالسعودية
- تعمل القناة باستمرار على مدار اليوم دون توقف، وتقوم ببث برامجها على مدار اليوم.
- تقوم ببث جميع مباريات الدوري السعودي مع وجود استديو تحليلي تقوم بتغطية هذه المباريات.
- تحرص القناة دائمًا على تقديم محتواها بأعلى جودة مما أدى إلى زيادة متابعيها.
- يوجد بالقناة مجموعة من أفضل المعلقين الرياضيين للتعليق على المباريات.
خطوات ضبط التردد الجديد لقنوات SSC على الرسيفر
- الدخول على قائمة الإعدادات الموجود بالرسيفر.
- الضغط على قائمة الترددات.
- النقر على زر إضافة لإدخال قناة جديدة.
- إدخال تردد قنوات SSC على القمر الصناعي عربسات أو النايل سات مع تحديد الاستقطاب ومعدل الترميز وكذلك معامل تصحيح الخطأ والضغط على زر OK.
- الضغط على زر بحث لإضافة القناة.
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