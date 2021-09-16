ليفربول يتصدى لميلان ويهزمه

تغلب ليفربول الإنجليزي على ضيفه ميلان الإيطالي 3 - 2، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت تعادلا سلبيا بين أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه بورتو البرتغالي.

وتقدم ليفربول عن طريق هدف سجله فيكايو توموري مدافع ميلان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة، قبل أن يسجل الكرواتي انتي ريبتش هدف التعادل لميلان في الدقيقة 42.

وأنهى الفريق الإيطالي الشوط الأول لصالحه، بعدما سجل الإسباني براهيم دياز الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 49 سجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول، قبل أن يسجل جوردان هندرسون هدف الفوز في الدقيقة 69 من تسديدة قوية هزت شباك الفريق الإيطالي.

وشهدت المباراة إهدار محمد صلاح لضربة جزاء في الدقيقة 12، وهي الأولى له مع الفريق الإنجليزي منذ أن أهدر ضربة أخرى في مواجهة هيدرسفيلد تاون في عام 2017.

وبهدفه الذي سجله في الدقيقة 49، واصل صلاح التسجيل مع ليفربول للمباراة الثالثة على التوالي هذا الموسم، معززا رقمه القياسي في صدارة الهدافين التاريخيين لليفربول في دوري الأبطال برصيد 26 هدفا.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 29 في مسيرته بدوري الأبطال مع كل الفرق التي لعب لها (بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وروما الإيطالي)، حيث سجل هدفا مع بازل وهدفين مع روما و26 هدفا مع ليفربول.

وابتعد صلاح بفارق أربعة أهداف عن معادلة رقم الكاميروني صامويل إيتو، صاحب المركز الثاني كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا في المسابقات الأوروبية والتي يتصدرها الإيفواري ديديه دروغبا برصيد 44 هدفا.