نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة النصر والاتحاد في قمة منافسات الأسبوع الخامس من الدوري السعودي للمحترفين يلتقي مساء يوم السبت فريقا النصر والنصر والاتحاد على أرضية ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في مباراة تحمل طابع الندية والإثارة في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

النصر صاحب الأرض والجمهور في مباراة السبت يدخل هذه المباراة وعينه على الفوز من أجل الاقتراب من المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين مبكراً، واستطاع النصر خلال الأربع جولات الماضية أن يحصد ست نقاط، وهي نتائج غير مرضية لجماهير العالمي، حيث خاض النصر حتى الآن ثلاث مباريات فاز في مبارتين، وتعادل في واحدة، وتم تأجيل مباراة للنصر بسبب المشاركة الآسيوية للفريق في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، ويحتل فريق النصر المركز الثامن حتى الآن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد ست نقاط، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن الاتحاد صاحب الصدارة.

أما فريق الاتحاد فيدخل المباراة وعينه على الفوز من أجل الاستمرار على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، واستغل الاتحاد غياب الهلال والنصر عن الجولة الماضية ليتمكن الاتحاد من انتزاع صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ونجح الاتحاد في حصد تسع نقاط حتى الآن من الفوز في ثلاث مباريات، وخسر في مباراة وحيدة.

موعد مباراة النصر والاتحاد

وبالنسبة لموعد مباراة النصر والاتحاد القادمة في الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين فمن المقرر أن يتم إقامة قمة منافسات الجولة الخامسة بين النصر والاتحاد مساء يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري، حيث ستنطلق ضربة بداية مباراة النصر ضد الاتحاد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

أما بالنسبة للنقل التليفزيوني لأحداث مباراة قمة الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي تجمع بين النصر والاتحاد فمن المقرر أن تقوم قناة SSC السعودية بنقل مباراة النصر والاتحاد عبر شاشة قناة SSC 1HD عبر شاشتها على الهواء مباشرة، ولم يتم بعد الإعلان عن معلق المباراة.