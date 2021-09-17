نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والاتفاق والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيكون ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مسرحاً لأحداث مباراة الهلال والاتفاق في منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين والذي يحمل اسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في مباراة هامة ومرتقبة ينتظرها عشاق الزعيم السعودي مساء يوم السبت في مباراة تُقام وسط حضور جماهيري.

الهلال يدخل مباراة الجولة الخامسة وعينه على نقاط الفوز، وذلك من أجل العودة مجدداً لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، إذ أن الهلال خاض حتى الآن ثلاث مباريات فقط في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث تم تأجيل مباراة الجولة الماضية للزعيم بسبب مشاركته الآسيوية في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2021 لكرة القدم.

ترتيب الهلال والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

واستطاع الهلال أن يجمع حتى الآن سبع نقاط في ثلاث جولات جعلت الهلال في المركز الرابع حتى الآن متساوياً مع فريق الفتح صاحب المركز الثاني حتى الآن في جدول الترتيب، إلا أن الهلال له مباراة مؤجلة وهو مايعني أن فرصة الزعيم ستكون أفضل حال فوزه بمباراة اليوم والمباراة المؤجلة من أجل العودة من جديد لصدارة جدول ترتيب الدروي السعودي للمحترفين، إذ أن الزعيم السعودي لم يتلقى الخسارة بالدوري السعودي هذا الموسم خلال المباريات الماضية، ويطمح جماهير الزعيم في استمرار فريقهم في سلسلة الفوز من أجل الوصول إلى منصة التتويج في نهاية الموسم بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أما فريق الاتفاق فيدخل مباراة يوم السبت أمام الهلال ولم يتلقى أي خسارة حتى الآن في الدوري السعودي هذا الموسم، الاتفاق خاض إلى الآن أربع مباريات في الدوري السعودي للمحترفين، واستطاع أن يفوز في مباراة واحدة، وتعادل في ثلاث مباريات، ليأتي الفريق في المركز التاسع برصيد ست نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن فريق النصر صاحب المركز الثامن، والذي سيواجه هذه الجولة فريق الاتحاد في ختام منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والاتفاق

ومن المقرر أن تُقام أحداث مباراة الهلال والاتفاق في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين مساء يوم السبت، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق

وستقوم قناة SSC5HD بالنقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، ولم تعلن القناة بعد عن معلق المباراة حتى الآن.