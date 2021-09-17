برشلونة يكشف حجم خسائره

برشلونة يكشف حجم خسائرهعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، عقب اجتماع مجلس إدارة النادي، الذي عقد الخميس، أن حجم خسائر النادي الكتالوني عن السنة المالية (2020-2021) بلغت 481 مليون يورو.

وقال النادي في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "عقد مجلس الإدارة المنعقد في دورة عادية بمرافق كامب نو الاتفاقيات التالية: الموافقة على الإغلاق الاقتصادي 2020-2021 وميزانية عام 2021-2022، ووافق مجلس الإدارة على إقفال السنة المالية لموسم 2020-2021 بخسائر 481 مليون يورو".

وأضاف: "كما تمت الموافقة على ميزانية الدخل التشغيلي لموسم 2021-2022 البالغة 765 مليون يورو، الجمعية العمومية للأعضاء المفاوضين وافق مجلس الإدارة على عقد الجمعية العمومية القادمة للأعضاء الوسطاء في عطلة نهاية الأسبوع يومي 16 و17 أكتوبر المقبل".

وأُعلن أنه سيتم في 6 أكتوبر المقبل، تفقد كامل للنادي لتحديد المسؤولين عن الأزمة الاقتصادية الخطيرة الحالية لبرشلونة.

فى سياق أخر، ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الاجتماع العادي لمجلس إدارة برشلونة الذى عقد الخميس، شهد مطالبة العديد من أعضاء مجلس الإدارة بالرحيل الفوري للمدير الفني الهولندي رونالد كومان، بعد الهزيمة الكبيرة التي مني "البلوغرانا" في عقر داره على يد بايرن ميونخ الألماني (0-3).

وأضافت الصحيفة: إن هؤلاء الأعضاء يعتقدون أن المدير الفني الهولندي لم يعد بإمكانه قيادة برشلونة، ومستقبله مع الفريق يزداد تعقيدا.

ويذكر أن برشلونة كان قد تلقى هزيمة جديدة من بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب "كامب نو"، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.