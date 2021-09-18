القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والاتحاد والموعد في بطولة الدوري السعودي

يستضيف استاد مرسول بارك مباراة الجولة الخامسة ضمن بطولة الدوري السعودي بين فريقي النصر والاتحاد، وتقام المباراة اليوم 18 سبتمبر2021 في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، حيث يسعى فريق النصر إلى تحقيق الانتصار في المباراة، وحصد الثلاث نقاط، والتقدم في جدول ترتيب البطولة، واستغلال الروح المعنوية العالية التي يمتلكها الفريق حاليا بسبب تحقيق الانتصارفي مباراته الآخيرة أمام فريق تركتور سازي تبريز في دور الستة عشر ضمن بطولة دوري أبطال آسيا، والنجاح في التأهل للدور ربع النهائي لمواجهة فريق الوحدة الإماراتي، بينما يسعى فريق الاتحاد إلى استكمال بدايته الرائعة هذا الموسم في البطولة، ومحاولة الانتصار، وخطف الثلاث نقاط من الهلال، والتقدم في جدول الترتيب.

يسعى فريق النصر إلى الاستمرار في تقديم الأداء الجيد الذي ظهر به منذ بداية الموسم، حيث خاض الفريق ثلاث مباريات ضمن بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، واستطاع تحقيق الانتصار في مبارتين، وتعرض الفريق للخسارة في مباراة وحيدة، وقد بدأ الفريق البطولة بانتصار في الجولة الأولى على فريق ضمك برباعية مقابل هدف، وقد سجل كلا من عبدالرازق حمدالله، وتاليسكا، وأبوبكر، ومهند أحمد النجعي (هدف في مرماه) أهداف النصر، بينما سجل إيميليو زيلايا هدف ضمك الوحيد، وبعد ذلك تعرض الفريق لخسارته الأولى في الجولة الثانية أمام فريق الفيصلي بهدفين مقابل هدف، وقد سجل تافاريس هدفي الفيصلي، بينما سجل تاليسكا هدف النصر الوحيد، وفي الجولة الثالثة حقق الفريق انتصاره الثاني بثلاثية مقايل هدف على حساب فريق التعاون، وقد سجل أبوبكر، وعبدالرازق حمد الله (هدفين ) لصالح النصر، بينما أحرز أليخاندرو روميرو هدف التعاون، وبذلك يتواجد الفريق في المركز الثامن برصيد نقاط.

يسعى فريق الاتحاد إلى الاستمرار في تحقيق النتائج الجيدة، والظهور بأداء جيد، وتحقيق فوزه الرابع على التوالي ضمن بطولة الدوري، حيث قد خاض الفريق أربع مبارايات ضمن البطولة، واستطاع تحقيق الانتصار في 3 مباريات، وتعرض للخسارة في مباراة وحيدة، ذلك وقد بدأ الفريق الموسم بخسارة بهدف نظيف أمام فريق الفيحاء، ثم بعد ذلك بدأت سلسلة الانتصارات في الجولة الثانية بعد تحقيق الفوزعلى فريق الرائد بثلاثية نظيفة، ثم حقق الفريق انتصاره الثاني في الجولة الثالثة على حساب فريق الفيصلي بهدفين مقابل هدف، وفي الأسبوع الرابع انتصر الفريق بسداسية مقابل هدف على حساب فريق أبها، وبذلك يتواجد الفريق في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط خلف المتصدر الرائد.

السبت 18 سبتمبر 2021

5:30 بتوقيت غرينتش

6:30 بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب

7:30 بتوقيت مصر

8:30 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

9:30 بتوقيت بتوقيت الإمارات، وعمان

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والاتحاد