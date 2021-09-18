نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والاتفاق اليوم والقنوات الناقلة ssc sports في الدوري السعودي في المقال التالي
مباراة الهلال اليوم في الدوري السعودي ستجمعه ضد فريق الإتفاق، في مباراة قوية تقام في الجولة الخامسة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث تختتم مباريات تلك الجولة التي شهدت العديد من المباريات القوية، أهمها تلك التي شهدت تعادل فريق الشباب ضد فريق ضمك بهدف لكل فريق، كما فشل الأهلي في تحقيق الفوز على ملعبه، واكتفى بالتعادل ضد الفتح بهدف لمثله، بينما نجح فريق الرائد في تحقيق فوز كبير ضد التعاون بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، واليوم تقام عدة مباريات قوية في نفس الجولة يلتقي في أهمها فريق النصر مع الاتحاد، بالإضافة إلى موعد مباراة الهلال والاتفاق اليوم في السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
الهلال في مواجهة صعبة ضد الاتفاق، ساعياً لتحقيق الفوز، والعودة لمسار الانتصارات من جديد في الدوري السعودي، منتشياً بتمكنه من تحقيق الفوز في آخر مبارياته، حين التقى مع فريق الاستقلال الإيراني، في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، وتمكن من تحقيق الفوز بهدفين دون رد، حيث سجل كلاً من جوميز، وسالم الدوسري هدفي الزعيم في المباراة، ليتمكن من تخطي ثمن النهائي، والتأهل للدور ربع النهائي، لملاقاة فريق إيراني آخر هو بيروزي، بينما في الدوري فقد خاض الزعيم حامل اللقب ثلاث مباريات، تمكن فيها من تحقيق الفوز في مبارتين، وتعادل في مباراة وحيدة بآخر مبارياته ضد فريق الباطن سلبياً، ليفقد نقطتين هامتين، ويصل رصيده إلى سبع نقاط، بعد أن بدأ مشواره في البطولة بتحقيق الفوز ضد الطائي بهدف نظفيف، ثم حقق الفوز ضد التعاون في الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف وحيد.
فريق الاتفاق يأمل هو الآخر في تحقيق الفوز ضد الهلال، للعودة لمسار الانتصارات في الدوري السعودي من جديد، بعد أن تعادل في آخر مبارياته ضد فريق الرائد بهدفين لكل فريق، وهو الثالث على التوالي للاتفاق في البطولة التي لم يحقق فيها سوى انتصار وحيد في الجولة الأولى ضد الباطن بهدفين مقابل هدف وحيد.
موعد مباراة الهلال والاتفاق اليوم
- 6:30 توقيت مكة المكرمة، والبحرين.
- 7:30 توقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق
- عبر تردد ssc sports 5 SD/HD على عرب سات: 12418، معدل الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، القمر الصناعي بدر 6.
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