نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة برشلونة وغرناطة ، تختتم مساء بعد غدٍ الإثنين، مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2021/2022 ، وذلك ضمن مرحلة الذهاب، حيث يستضيف ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة الإسبانية، فعاليات المواجهة القوية والهامة، والتي تجمع فريقا برشلونة وغرناطة ، والتي يتوقع لها أن تجذب متابعة الملايين من محبي البلوجرانا والفريق الأندلسي.

في السطور التالية، نتعرف على موعد مباراة برشلونة وغرناطة والقنوات الناقلة ، إضافة لموقف الفريقين قبل المباراة وترتيبهم في جدول الليجا لهذا الموسم .

مباراة برشلونة وغرناطة

على ملعب الكامب نو ، قلعة الفريق الكتالوني، تقام مباراة البارسا وغرناطة ، مساء الإثنين المقبل 20 سبتمبر 2021 ، وذلك ضمن لقاءات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2021/2022.

يحتل فريق نادي برشلونة الإسباني حاليًا، المركز الثامن في جدول الـLaliga ، بعدما جمع 7 نقاط في الجولات الأربع الماضية، والتي أسفرت عن تحقيقه انتصارين على حساب ريال سوسيداد (4-2) وخيتافي (2-1)، فيما تعادل مع أتلتيك بلباو (1-1)، فيما تأجلت له مباراة مع إشبيلية من الأسبوع الرابع، لظروف مشاركته في دوري أبطال أوروبا ، وتحديدًا في الجولة التي استضاف فيها بايرن ميونخ، قبل أن يتلقى خسارة قاسية بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي.

في المقابل، يحتل فريق نادي غرناطة الإسباني المركز الـ17 ، وهو المركز الذي يسبق ثلاثي الهبوط حاليًا والذي يجمع أندية (سيلتا فيجو وخيتافي وديبورتيفو ألافيس)، وذلك بعد أن حصد نقطتين فقط في الجولات الأربع الماضية، حيث تعادل في مباراتين مع فياريال سلبيًا ثم مع فالنسيا (1-1)، قبل أن يخسر في لقاءين أمام رايو فاليكانو برباعية نظيفة ثم أمام ريال بيتيس (1-2).

موعد مباراة برشلونة وغرناطة والقنوات الناقلة

تقرر إقامة اللقاء ، مساء بعد غدٍ الإثنين، في تمام العاشرة ( 10 م ) بتوقيت السعودية ، التاسعة ( 9 م ) بتوقيت مصر ، السابعة ( 7 م ) بتوقيت جرينتش.

وعن حكم مباراة برشلونة وغرناطة ، فقد أسند الاتحاد الإسباني لكرة القدم ، للحكم الدولي الشاب خايمي لاتري سانتياغو مهمة القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل أحداث المباراة، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 1 English و beIN Sports 2 FR ، بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect ، وكذلك قنوات Premiere Sport 2 و Canal + Sport 2 Polska و TV2 Sport 1 Norge و Spor Smart HD و Ziggo Sport Select HD و LaLiga TV Bar و Movistar LaLiga 1 و Eleven Sports 1 HD Portugal و C More Sport 1 HD fin و SuperSport LaLiga HD .

أما عن معلق مباراة برشلونة وغرناطة ، فقد أولت الفضائية القطرية للمعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس مهمة التعليق على اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا في السطور السابقة، على موعد مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة ، إضافة إلى حكم ومعلق المباراة، وكذلك موقف الفريقين في الليجا حتى الجولة الرابعة.