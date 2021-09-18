ليفربول يعبر كرستال بالاس بثلاثية
قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على كريستال بالاس 3 - صفر اليوم السبت في الجولة الخامسة من المسابقة.
وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل مانشستر سيتي مع ساوثهامبتون سلبيا وفوز أرسنال على بيرنلي 1 - صفر وواتفورد على نوريتش سيتي 3 - 1 وبرنتفورد على وولفرهامبتون 2 - صفر.
وتقدم ليفربول بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة 43 من متابعة لرأسية صلاح، الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 78، واختتم نابي كايتا أهداف ليفربول في الدقيقة 89. ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت لحين انتهاء بقية مباريات هذه الجولة، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفربول يعبر كرستال بالاس بثلاثية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.