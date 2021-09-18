سيتي يتعثر.. وأرسنال يفوز على بيرنلي
سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ساوثهامبتون. ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، بشكل مؤقت، كما رفع ساوثهامبون رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس عشر.
وعلى ملعب تيرف مور، فاز أرسنال على مضيفه بيرنلي بهدف نظيف. ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز للاعبه مارتين أوديغارد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30. ورفع أرسنال رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
وعلى ملعب ميلينيو، فاز برينتفورد على مضيفه وولفرهامبتون بهدفين نظيفين سجلهما ايفان توني في الدقيقة 28 من ركلة جزاء وبريان مبيومو في الدقيقة 34. وشهدت المباراة طرد شاندون بابتيست لاعب برينتفورد في الدقيقة 64. ورفع برينتفورد رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع وتوقف رصيد وولفرهامبتون عن ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.
وعلى ملعب كار ورود، فاز واتفورد على نوريتش سيتي 3 - 1. وسجل أهداف واتفورد إمانويل دينيس في الدقيقة 17 وإسماعيلا سار (هدفين) في الدقيقتين 63 و82 ، فيما سجل هدف نوريتش سيتي تيمو بوكي في الدقيقة 35.ورفع واتفورد رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر، وظل نوريتش سيتي بلا رصيد في قاع الترتيب.
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