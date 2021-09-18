موعد مباراة يوفنتوس وميلان والقنوات الناقلة في الدوري الإيطالي

يستضيف استاد أليانز ستاديوم مباراة الجولة الرابعة بين فريقي يوفنتوس وميلان ضمن بطولة الدوري الإيطالي، وتقام المباراة اليوم 19 سبتمبر2021 في تمام الساعة التاسعة إلا ربع يتوقيت مصر، حيث يسعى فريق اليوفي إلى مواصلة صحوته، والعودة لمستواه المعهود، وتحقيق الانتصار في المباراة، وخطف الثلاث نقاط، والتقدم في جدول الترتيب لمحاولة إنقاذ البداية السيئة التي ظهر بها الفريق في الجولات الأولى، بينما يسعى فريق الميلان بقيادة الأسطورة السويدية إبراهيموفيتش إلى تحقيق الفوز على اليوفي، وإثبات مرة أخرى عودته القوية ليكون بين الكبار كما كان في الموسم الماضي، حيث أنهى الفريق النسخة الماضية من البطولة في المركز الثاني برصيد 79 نقطة.

يسعى فريق اليوفي إلى العودة لمستواه وتعويض النتائج المخيبة للأمال التي حققها الفريق منذ بداية الموسم، ويآمل في تحقيق الانتصار الأول له في الكالتشيو، حيث خاض الفريق ثلاث مباريات، استطاع تحقيق التعادل في مباراة وحيدة، وتعرض للهزيمة في مناسبتين، وقد بدأها الفريق بتعادل بهدفين لكل فريق أمام فريق أودينيزي، حيث أحرز كلا من باولو ديبالا، وخوان كوردادو أهداف السيدة العجوز، بينما سجل بيريرا، ودولوفيو أهداف أودينيزي، ثم تعرض الفريق لخسارته الأولى في جولته الثانية أمام فريق إمبولي بهدف نظيف سجله اللاعب ليوناردو مانكوسو، وبعد ذلك تعرض الفريق لخسارته الثانية أمام فريق نابولي بهدفين مقابل هدف، وقد سجل بوليتانو، وكوليبالي أهداف نابولي، بينما سجل موراتا هدف السيدة العجوز الوحيد، وبذلك يتواجد الفريق في المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.

يسعى فريق الميلان إلى مواصلة تقديم الأداء الرائع الذي ظهر به منذ بداية الموسم، ويآمل في تحقيق انتصاره الرابع على التوالي في الكالتشيو، حيث خاض الفريق ثلاث مباريات واستطاع تحقيق الفوز في جميعها، ليتواجد بذلك في المركز الثالث برصيد تسع نقاط بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني روما، وقد بدأ الفريق بانتصار في جولته الأولى بهدف دون رد على حساب فريق سامبدوريا، ثم حقق انتصاره الثاني على فريق كالياري برباعية مقابل هدف، وقد سجل كلا من لياو، جيرو (هدفين)، تونالي أهداف الميلان، بينما سجل ألياسندرو ديولا هدف كالياري الوحيد، وبعد ذلك حقق انتصارعلى فريق لاتسيو بثنائية دون رد في الجولة الأخيرة سجلها كلا من لياو، وإبراهيموفيتش.

الأحد 19 سبتمبر 2021

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