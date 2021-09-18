انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري وموقف صفقات النادي الأهلي الجديدة من المباراة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يخوض النادي الأهلي مواجهة مرتقبة مع فريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة السابعة مساءا على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، تقام هذه المباراة لتحديد بطل السوبر المصري لموسم 2019/2020، يدخل النادي الأهلي هذه المباراة باعتباره بطل الدوري المصري وبطل الكأس لنفس الموسم، في حين يلعب نادي طلائع الجيش هذه المباراة باعتباره وصيف بطولة الكأس المصري حيث خسر المباراة النهائية أمام النادي الأهلي بركلات الترجيح.

موقف صفقات النادي الأهلي الجديدة

كان النادي الأهلي قد أعلن اليوم عبر موقعه الرسمي عن مخاطبته رسميا لاتحاد الكرة المصري لبيان موقف الصفقات الجديدة التي ابرمها النادي من لعب مباراة السوبر المصري القادمة من عدمه، جاء ذلك بسبب تأخر لعب المباراة لما بعد انتهاء الموسم الكروي 2020/2021 وبدأ فتره الانتقالات الصيفية للموسم الجديد، كما أعلن النادي الأهلي عن مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم أيضا لتحديد موقف اللاعبين لحاصلين على بطاقات صفراء وبطاقات حمراء في وقت سابق لاستيضاح موقفهم من لعب مباراة السوبر المصري.

صفقات الأهلي الجديدة

وقد أعلن النادي الأهلي في وقت سابق من هذا الشهر عن إبرامه عدد من الصفقات الجديدة وهم اللاعب لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني، واللاعب بيرسي تاو لاعب برايتون الانجليزي، واللاعب حسام حسن واللاعب كريم فؤاد، كما أعلن النادي الأهلي عن إنهاء إعارة كلا من عمار حمدي وأحمد عبد القادر لاعب سموحه السابق.