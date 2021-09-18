الدوريات الأوروبية : برنامج أبرز مباريات اليوم والنقل التلفزي

البطولة الانقليزية

وولفرهامبتون - برينتفورد (س12 و30 دق) بي ان سبور بريميوم1

ليفربول - كريستال بالاس (س15) بي ان سبور بريميوم1

مانشستر سيتي - ساوثهامتون (س15) بي ان سبور بريميوم2

نوريتش سيتي - واتفورد (س15) بي ان سبور اكسترا1

بيرنلي - ارسنال (س15) بي ان سبور بريميوم3

أستون فيلا - إيفرتون (س17 و30 دق) بي ان سبور بريميوم1



البطولة الإسبانية

رايو فاليكانو - خيتافي (س13) بي ان سبور1

أتلتيكو مدريد - أتلتيكو بيلباو (س15 و15 دق) بي ان سبور1

إلتشي - ليفانتي (س17 و30 دق) بي ان سبور1

ألافيس - أوساسونا (س20) بي ان سبور1



البطولة الإيطالية

جنوى - فيورنتينا (س14) بي ان سبور الفرنسية8

انتر ميلانو - بولونيا (س17) بي ان سبور الفرنسية2

ساليرنيتانا - أتلانتا (س19 و45 دق) بي ان سبور الفرنسية1



البطولة الفرنسية

لانس - ليل (س16) بي ان سبور2

سانت إيتيان - بوردو (س20) بي ان سبور2