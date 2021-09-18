إنتر يسحق بولونيا بسداسية بالدوري الإيطالي
انفرد فريق إنتر ميلان حامل اللقب بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا عبر فوزه الكاسح على ضيفه بولونيا 6 - 1 يوم السبت في المرحلة الرابعة والتي شهدت فوز فيورنتينا على مضيفه جنوى 2 - 1.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن روما وميلان ونابولي وفيورنتينا.
وسجل المهاجم البوسني إدين دجيكو الهدفين الخامس والسادس لإنتر ميلان في الدقيقتين 63 و68. وجاءت الأهداف الأربعة الأخرى لإنتر ميلان بتوقيع لاوتارو مارتينيز وميلان سكرينيار ونيكولو باريلا وماتياس فيتشينو في الدقائق السادسة و30 و34 و54. وتكفل آرثر ثيت بتسجيل الهدف الوحيد لفريق بولونيا في الدقيقة 86. وتوقف رصيد بولونيا عند سبع نقاط ليبقى في المركز السابع.
وفي المباراة الأخرى، تقدم ريكاردو سابونارا بهدف لفيورنتينا في الدقيقة 61 ثم أضاف جياكومو بونافينتورا الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة من النهاية. وحصل جنوى على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع أحرز منها دومينيكو كريتشيتو الهدف الوحيد لأصحاب الأرض.
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