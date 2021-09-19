انت الان تتابع تفاصيل خبر باريس سان جيرمان ملك الصفقات 2020/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - إليكم صفقات باريس سان جيرمان PSG في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وكذالك من غادر الفريق في الميركاتو الصيفي الذي يشهد نشاطًا كبيرًا للفريق الفرنسي.

ويعتبر نادي باريس سان جيرمان في السنوات الأخيرة من أفضل الفرق في قارة أوروبا، حيث حصل علي جميع البطولات ماعدا دوري الأبطال.

وفي دوري أبطال أوروبا، ودع باريس سان جيرمان البطولة من نصف النهائي من فريق مانشستر سيتي، بعد أن أخرج العملاقين برشلونة وبايرن ميونخ.

وقد تعود PSG على التعاقد مع لاعبين كبار في الميركاتو الصيفي في كل عام، وهو صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم التي كانت ضم النجم البرازيلي نيمار من العملاق برشلونة.

1- جورجينيو فاينالدوم Gregion Emile Wijnaldum – ليفربول

تعاقد نادي باريس سان جيرمان نجم نادي ليفربول سابقا جورجينيو فاينالدوم في سوق الميركاتو الصيفية 2021، وذلك بعد انتهاء عقده مع الريدز.

وقع الهولندي على عقد مدته 3 أعوام مع فريق PSG، وسينتهي في يونيو 2024 ومع الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان حصل علي خدمات اللاعب الهولندي مجانا.

2- أشرف حكيمي Achraf Hakimi – إنتر ميلان

انتقل اللاعب أشرف حكيمي لنادي باريس سان جيرمان من نادي الإنتر ميلان في سوق الميركاتو الصيفية 2021، في صفقة بمبلغ 60 مليون يورو.

وقد تعاقد المغربي الدولي مع PSG لمدة 5 أعوام، وسينتهي عقده في يونيو 2026.

3- سيرخيو راموس Sergo Ramos – ريال مدريد

تعاقد باريس سان جيرمان مع نجم ريال مدريد سيرخيو راموس بعد انتهاء عقده مع الفريق الملكي، وذلك لمدة موسمين ومع الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان حصل علي خدمات اللاعب الأسباني مجانا.

4- جيانلويجي دوناروما Gianluigi Donnarumma- ميلان

وقد أعلن نادي باريس سان جيرمان عن تعاقده مع نجم ميلان سابقا جيانلويجي دوناروما في سوق الميركاتو الصيفي 2021 ومع الجدير بالذكر أن نادي PSG قد حصل علي خدمات الحارس الإيطالي مجانا لمده 5 أعوام.

4- ليونيل ميسي Lionel Messi- برشلونة

ولقد انضم ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان في صفقة انتقالٍ حر، وهذا بعد فشل برشلونة في تجديد عقده في سوق الميركاتو الصيفية 2021.

هذا وسيمتد عقد ميسي مع باريس لمدة موسمين، وذلك مقابل 40 مليون في الموسم.