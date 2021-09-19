نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة اضافة قنوات ssc السعودية على الرسيفر في المقال التالي
أعلنت شبكة قنوات SSC عن بث مباريات الدوري السعودي الممتاز للموسم الرياضي 2021_2022، بالإضافة إلى بث بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس الأمير محمد بن سلمان والسوبر السعودي وكذلك يمكنك الآن مشاهدة جميع المسابقات الكروية مجاناً فقط من خلال القنوات المفتوحة ل SSC الرياضية بجودة ال SD عبر القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات وأجهزة الاستقبال، وبإمكانك أيضاً متابعة البطولات القارية مثل مباريات كأس آسيا وغيرها من المسابقات القارية وجميع المباريات ستكون مصحوبة ببرامج تحليلية باستضافة محللين متخصصين وتكون مستويات أداء القناة بتقنية عالية الدقة HD.
طريقة إضافة قنوات SSC
يمكنك إضافة قنوات SSC ومشاهدة المسابقات الكروية ومباريات كرة القدم المحلية أو العالمية وكذلك التعليق على المباريات بشكل مجاني وبجودة عالية على العرب سات وأجهزة الاستقبال المختلفة:
إضافة قنوات ssc على رسيفر بي ان سبورت
يمكنك إضافة قنوات ssc بسهولة على رسيفر بي إن سبورت لتستمتع بأفضل مشاهدة للمباريات باتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على إعدادات جهاز البي إن سبورت.
- إضغط على خيار التركيب ومنه اختر قنوات أخرى.
- قم بكتابة الرقم التالي: 0000.
- بعد ذلك قم بوضع خيار يدوي ثم اختر قائمة سير سات.
- اختر من بين الخيارات قائمة القنوات المفتوحة الغير مشفرة.
- ثم اختر المستخدم واضغط على الخيار S28PSK.
- قم بوضع التردد الجديد واختيار الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل التصحيح.
- ثم اضغط على OK لبدء البحث.
إضافة قنوات ssc على رسيفرات HD
لمشاهدة قنوات ssc المفتوحة على رسيفر HD ولإضافتها على التليفزيون الخاص بك عليك اتباع الخطوات التالية:
- قم بالضغط على Menu للدخول على اعدادات الرسيفر.
- بعد ذلك اضغط على خيار التركيب واختر إضافة التردد.
- قم باختيار القمر الصناعي الذي تود تشغيل القنوات عليه.
- ثم قم بإدخال التردد الخاص بالقنوات ومعدل الترميز والاستقطاب ومعامل الخطأ.
تردد قنوات SCC السعودية على قمر العرب سات
وضعت شبكة قنوات ssc الترددات الجديده للقنوات يمكنكم الآن إدخالها على أجهزة الإستقبال الخاصة بكم:
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 12418.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ ¾.
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