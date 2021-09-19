نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا ، تستأنف بعد غدٍ الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 ، مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم 2021/2022 ، والتي تنطلق بمواجهة قوية تجمع فريقا خيتافي وأتلتيكو مدريد، وضمن مرحلة الذهاب، يستضيف مساء الأربعاء المقبل، ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، فعاليات المواجهة القوية التي تجمع الفريقين الملكيين، وهي مباراة صعبة يحتاج الفريق الملكي لنقاطها الثلاث، من أجل مواصلة المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم.

في السطور التالية، سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف الفريقين في جدول الـ Laliga في الموسم الحالي، بعد مرور 4 جولات حتى الآن من عمر المسابقة، علمًا بأنه يستضيف مساء اليوم الأحد، ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا الإسبانية مباراة ريال مدريد وفالنسيا ، والتي تأتي في إطار مباريات الأسبوع الخامس.

مباراة ريال مدريد وريال مايوركا

مواجهة قوية أخرى يخوضها الميرنجي إذن، يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 ، في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم 2021/2022 ، والتي يسعى خلالها لحصد اللقب رقم 35 في تاريخه بالبطولة الإسبانية، حيث يعد فريق العاصمة الإسبانية الأكثر تتويجًا بها، متفوقًا على أقرب منافسيه ووصيفه نادي برشلونة الإسباني (والذي يخوض مواجهة قوية غدًا الإثنين مع نادي غرناطة) بفارق 8 ألقاب كاملة.

وخلال 4 جولات مرت من عمر البطولة الإسبانية، نجح ريال مدريد في احتلال وصافة الجدول، برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر وحامل اللقب نادي أتلتيكو مدريد، المتفوق بفارق مباراة واحدة.

حيث تمكن الريال من تحقيق الفوز 3 مباريات، على حساب ديبورتيفو ألافيس (4-1) وريال بيتيس (1-0) وأخيرًا سيلتا فيجو (5-2)، فيما حقق تعادلًا مثيرًا مع ليفانتي بنتيجة (3-3).

في المقابل، يحتل نادي ريال مايوركا الإسباني المركز السابع في جدول البطولة، برصيد 7 نقاط، حققها من الفوز في مباراتين وبنتيجة واحدة (1-0) على حساب كلًا من ديبورتيفو ألافيس و إسبانيول، بينما تعادل مع ريال بيتيس (1-1) واليوم مع فياريال (0-0)، وتلقى خسارة واحدة أمام أتلتيك بيلباو بثنائية بيضاء.

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا والقنوات الناقلة

تقام المباراة مساء الأربعاء القادم، في تمام الساعة الحادية عشر ( 11 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة ( 10 م ) بتوقيت القاهرة، الثامنة ( 8 م ) بتوقيت جرينتش.

ولم يُعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم حتى الآن عن الحكم المعين لإدارة اللقاء.

وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث اللقاء عبر فضائية beIN Sports 1 HD Premium بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect .

وحول معلق المباراة فقد أسندت الشبكة القطرية للمعلق الرياضي السوداني سوار الذهب مهمة التعليق والوصف التفصيلي للقاء.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف الناديين في جدول الدوري الإسباني هذا الموسم، وكذلك المعلق المخصص للقاء.