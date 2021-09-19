اصابة المدافع الدولي التونسي حمزة المثلوثي خلال التمارين مع فريقه الزمالك

تعرض المدافع الدولي التونسي لنادي الزمالك المصري حمزة المثلوثي للإصابة بكدمة في القدم خلال الحصة التدريبية التي خاضها فريقه يوم الأحد.



واشار نادي الزمالك، بطل مصر، على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت الى ان الظهير الايمن حمزة المثلوثي لم يستكمل التمارين بعد ان فضل الجهاز الطبي منحه راحة حتى لا تتفاقم الإصابة.



ويجري الزمالك تربصا مغلقا ببرج العرب ابتداء من يوم الاحد استعدادا لانطلاق الموسم الجديد ولاستئناف مسابقة كأس مصر لكرة القدم.

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