نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة انتر ميلان وفيورنتينا في الدوري الإيطالي المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة انتر ميلان وفيورنتينا ، تفتتح مساء بعد غدٍ الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 ، مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإيطالي 2021/2022 ، وضمن جولة الذهاب، يستضيف ملعب أرتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا الإيطالية، في ختام مباريات الثلاثاء، المواجهة القوية التي تجمع الأفاعي والفيولا ، حيث يقدم الفريقان هذا الموسم مستويات مميزة، تجعل من المواجهة بينهما غير محسومة وخارج حدود التوقعات بنتيجتها.

في السطور التالية، سنستعرض موعد مباراة انتر ميلان وفيورنتينا والقنوات الناقلة، علاوة على نتائج الفريقين وموقفهما من جدول الـ Serie A حتى الأسبوع الرابع من المسابقة الإيطالية.

مباراة انتر ميلان وفيورنتينا

تحدي جديد يواجهه حامل اللقب نادي انتر ميلان الإيطالي ، حين يصطدم بفريق فيورنتينا على ملعب ووسط جماهيره، ساعيًا إلى حصد النقاط الثلاث وتحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم.

ويحتل الإنتر حاليًا، صدارة الكالشيو برصيد 10 نقاط وصافي (11) هدفًا، حصدها من 3 انتصارات على حساب جنوى (4-0) وهيلاس فيرونا (3-1) وبولونيا (6-1)، فيما تعادل إيجابيًا مع سامبدوريا (2-2).

في المقابل، يخوض نادي فيورنتينا الإيطالي (الذي كان يلعب له النجم المصري محمد صلاح)، تحدي من نوع خاص، يتمثل في السعي نحو احتلال أحد المراكز الخمس الأولى المؤهلة إلى البطولات الأوروبية، حيث كانت آخر مشاركة للفريق في بطولة الدوري الأوروبي موسم 2016/2017 ، والتي ودعها من دور الـ32 بعد الخسارة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

ويحتل الفيولا المرتبة الخامسة في جدول الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط وصافي (1) هدف، وذلك بعد تحقيق 3 انتصارات، جاءت جميعها بنتيجة واحدة (2-1)، أمام فرق تورينو ثم أتلانتا وجنوى، غير أنه خسر في الافتتاح أمام ذئاب روما بنتيجة (3-1).

موعد مباراة انتر ميلان وفيورنتينا والقنوات الناقلة

تقام المباراة، مساء بعد غدٍ الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع ( 9.45 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة إلا الربع ( 8.45 م ) بتوقيت القاهرة، السابعة إلا الربع ( 6.45 م ) بتوقيت جرينتش.

ولم يُعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم حتى الآن عن حكم مباراة انتر ميلان وفيورنتينا .

أما عن القنوات الناقلة للمباراة، فوفقًا للمُعلن تقوم قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب بنقل أحداث اللقاء عبر قناة Lega Serie A YouTube بالإضافة إلى شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عبر فضائية beIN Sports FR HD 2 علاوة على قنوات BT Sport 1 HD و Digi Sport 3 HD Romania و Cosmote Sport 2 HD و Ziggo Sport Voetbalو Arena Sport 4 HD Croatia و C More Fotball و Nova Sports 4 HD و DAZN 1HD Italia و Telekom Sport 2 HD Rom و C More Sport 2 HD fin و Look Sport RO 2 HD و S Sport 2 HD و SuperSport Football .

ولم يُعلن حتى الآن عن المعلق الرياضي المخصص للتعليق على المباراة بعد.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة انتر ميلان وفيورنتينا والقنوات الناقلة ، إضافة إلى وضع الفريقين في جدول الدوري الإيطالي في المواجهة التي يتوقع أن تجذب ملايين المتابعين والمحبين للأفاعي والفيولا.