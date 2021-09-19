تشيلسي يهز شباك توتنهام بثلاثية نظيفة
فاز فريق تشيلسي على مضيفه توتنهام 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز مانشستر يونايتد على وست هام 2 - 1، وبرايتون على ليستر سيتي 2 - 1.
وتقدم تشيلسي بهدف سجله تياجو سيلفا مكن ضربة رأس في الدقيقة 49 وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 57 عندما سدد نجولو كانتي كرة قوية اصطدمت بإيرك داير قبل أن تعانق الشباك، ثم اختتم أنطونيو روديجر أهداف تشيلسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة ليتقاسم صدارة الترتيب مع ليفربول، ، وبفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد، وتوقف رصيد توتنهام عند تسع نقاط في المركز السابع.
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