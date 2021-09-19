نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام فى الدوري الانجليزي و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلتقي اليوم نادي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الانجليزي الممتاز على ملعب وايت هارت لين ويدخل فريق تشيلسي مباراة اليوم برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارت وتعادل وحيد امام فريق ليفربول ويدخل تشيلسي المباراة وهو يحتل المركز الرابع فى ترتيب المسابقة قبل مبارة اليوم اليوم بينما يدخل فريق توتنهام مباراة اليوم فى المركز السابع برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات و مفأجاة فى الجولة الاولي بالفور على فريق مانشستر سيتي بهدف مقابل لاشئ على ملعب الاتحاد قبل ان يسقط فى الجولة الاخيرة بثلاث أهداف اما فريق كريستال بالاس فى مباراة شهدت اصابة نجم خط الوسط الكورى الجنوبى سون

ويرغب البلوز اليوم فى تحقيق الانتصار فى ديربي غرب لندن وحصد الثلاث نقاط حيث الفوز في مباراة اليوم سيصعد إلى الصدارة بجانب فريق ليفربول واليكم التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم.

يدخل فريق تشيسلي المباراة بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل والتشكيل المتوقع هو :

حراسة المرمي : إدوارد ميندى

خط الدفاع : أنطونيو روديجر – كريستنسن – أزبيليكويتا

خط الوسط : ماركوس الونسو – ريس جيمس – جورجينيو – ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم : ماسون ماونت – لوكاكو – كاى هافرتيز

يدخل فريق توتنهام مباراة اليوم تحت قيادة البرتغالى نونو سانتوس و التشكل المتوقع

حراسة المرمي : هوجو لوريس

خط الدفاع : رودون – بن ديفيز – ريجليون – إيمرسون رويال

خط الوسط : ديلى ألى – هويبيرج – أوليفر سكيب

خط الهجوم : لوكاس مورا – هاري كين – ستيفن بيرجوين

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام الساعة السادسة و النصف بتوقيت مكة المكرمة

موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام الساعة السابعة و النصف بتوقيت أبوظبى

يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام على قناة bein sport 1 hd الناقل الحصري لمباريات البريميرليج والمباراة بتعليق العماني خليل البلوشي

تاريخ مواجهات تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

لعب تشيلسي ضد توتنهام 58 مباراة قبل مبارة اليوم حيث نجح تشيسلي فى تحيق الإنتصار فى 31 مبارة وخسر 7 مباريات و تعادل الفريقان فى 20 مباراة

هداف مباريات تشيلسي ضد توتنهام هاسلبانك برصيد 10 اهدف من 104 هدف سجلهم فريق تشيلسي بينما احرز توتنهام 55 هدف فى شباك البلوز.