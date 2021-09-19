نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون والقنوات الناقلة في الدوري الفرنسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجه أنظار محبي الساحرة المستديرة اليوم إلى ملعب البارك دي برانس حيث يواجه فريق باريس سان جيرمان أوليمبيك ليون في قمة الجولة السادسة من الدروي الفرنسي، مباراة يريد منها الفريق الباريسي مواصلة سلسلة انتصاراته في الدروي الفرنسي حيث يقع الفريق الباريسي في صدارة الدوري أما فريق ليون فبعد انطلاقه سيئه هاهو يعود إلى تصحيح المسار بالفوز في أخر ثلاث مباريات ويريد ليون المواصلة على هذا النهج والتغلب على باريس في عقر داره وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مصر والعاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية.

ويدخل النادي الباريسي هذه المباراة بقيادة ليونيل ميسي الذي سوف تلامس قدماه لأول مرة منذ انضمامه إلى البي اس جي أرضيه ملعب البارك دي برانس وسط انتظار كبير من جمهور فريق باريس هذه اللحظة وتأتي انطلاقة باريس الجيدة في الدوري الفرنسي محفزه جدا حيث لعب الفريق خمس مباريات في الدوري استطاع تحقيق العلامة الكاملة بـ خمس انتصارات حيث يحتل باريس الصدارة بـ 15 نقطة وسوف تشهد أيضا المباراة مشاركة نيمار وكيليان مبابي الذي كان قد تعرض لإصابة في مباراة كلوب بروج لكنها كانت طفيفة وليست خطيرة.

أما أوليمبيك ليون فهو يعول علي نجمه البرازيلي لوكاس باكيتا مع شاكيري وفي الدفاع جيروم بواتينج لكن ليون كان قد شهد بداية سيئه جدا حيث لعب الفريق خمس جولات انتصر في مبارتين وتعادل في مثلهم وتعرض لهزيمة ثقيلة أمام أنجيه بـ ثلاثية نظيفة لكن مؤخرا بدأ الفريق يعود الي سكه الانتصارات واستطاع الفوز في أخر مبارتين في الدوري الأمر الذي يدعو الي التفاؤل لدي جماهير ليون وتعتبر هذه المباراة مهمة لأنها أمام الغريم التقليدي والفوز بها دائما ما يشكل حافز كبير جدا للفريق.

توقيت مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي

وسوف تقام المباراة يوم الأحد الموافق 19سبتمبر علي ملعب البارك دي برانس ( ملعب باريس سان جيرمان ).

توقيت المباراة:

6:45 بتوقيت جرينيتش

7:45 بتوقيت الجزائر, تونس , المغرب

8:45 بتوقيت مصر

9:45 بتوقيت السعودية , تونس , المغرب

10:45 بتوقيت الامارات , عمان

القناة الناقلة ومعلق المباراة

Bein Sport 2HD

المعلق: عامر الخوذيري

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقين في 63 مباراة استطاع باريس سان جيرمان الانتصار في 25 مباراة أما ليون انتصر في 20 مباراة واحتكم الفريقين لـ 18 مباراة بلا غالب أو مغلوب.