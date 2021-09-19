يوفنتوس يواصل تعثراته بالتعادل أمام ميلان

يوفنتوس يواصل تعثراته بالتعادل أمام ميلانواصل يوفنتوس انطلاقته الباهتة ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تعادل 1 - 1 مع ضيفه ميلان يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الرابعة للمسابقة.

وبات يوفنتوس، الذي مازال يبحث عن انتصاره الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي، في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) برصيد نقطتين، فيما احتل ميلان المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف خلف إنتر (حامل اللقب)، الذي يعتلي الصدارة، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وتقدم يوفنتوس مبكرا عن طريق مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة الرابعة، لكن الكرواتي أنتي ريبيتش منح التعادل لميلان في الدقيقة 76.

بتلك النتيجة، واصل يوفنتوس عجزه عن الفوز على ميلان بملعب (أليانز ستاديوم)، الذي استضاف لقاء اليوم، للمباراة الثالثة على التوالي بمختلف المسابقات، حيث يرجع آخر فوز للفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) على منافسه اللومباردي على هذا الملعب إلى 10 نوفمبر 2019.

وصدم يوفنتوس، الذي رحل عنه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مطلع الموسم، جماهيره بانطلاقته المتواضعة بالبطولة، بعدما استهل مسيرته في المسابقة بالتعادل مع أودينيزي في المرحلة الأولى، قبل أن يخسر أمام إمبولي ونابولي في المرحلتين الماضيتين، فيما فاز ميلان على سامبدوريا وكالياري ولاتسيو، قبل أن يهدر أول نقطتين في مشواره بالبطولة هذا الموسم اليوم.