ريال مدريد يتصدر الليجا بفوز مثير على فالنسيا
سجل كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور هدفين قرب النهاية لينتفض ريال مدريد ويحول تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 في ضيافة فالنسيا ويقفز لصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.
وتقدم هوغو دورو بهدف لفالنسيا في الدقيقة 66 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وبدا أن صاحب الأرض سينتزع قمة الدوري. لكن فينيسيوس أدرك التعادل قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي بعدما تلقى تمريرة من بنزيمة وسدد كرة أبدلت اتجاهها. ورد فينيسيوس الهدية إلى زميله، وأرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر حولها المهاجم الفرنسي إلى هدف في الدقيقة 88.
وأصبح رصيد ريال مدريد 13 نقطة من خمس مباريات، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب، وثلاث نقاط عن فالنسيا ثالث الترتيب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال مدريد يتصدر الليجا بفوز مثير على فالنسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.