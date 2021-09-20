نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراه الهلال والشباب في الدوري السعودي المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الهلال والشباب ، من جديد تستأنف مباريات الدوري السعودي لكرة القدم 2021/2022 ، وتحديدًا من الجولة السادسة، والتي تنطلق مساء الخميس المقبل 23 سبتمبر 2021، بـ4 مباريات، حيث يستضيف النصر نادي الباطن، ويحل الأهلي ضيفًا على الفيحاء، بينما يلعب الطائي والاتفاق، ولحساب مرحلة الذهاب، يستضيف ملعب ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، مواجهة قوية تجمع فريقا الشباب والهلال ، يسعى خلالها الفريقان للنقاط الثلاث، من أجل المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

في السطور التالية، نتعرف على موعد مباراة الهلال والشباب والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى وضعية الفريقين في جدول البطولة السعودية لهذا الموسم.

مباراه الهلال والشباب

مواجهة نارية أخرى إذن، في ديربي الرياض ، تنتظر فريقا الشباب والهلال ، يوم الخميس المقبل، يطمح خلالها كلا الناديين، إلى تأمين نقاطها الثلاث، من أجل التقدم نحو الصدارة وضمان استمرار المنافسة على لقب سابع لـ”شيخ الأندية السعودية”، فيما يحاول “الزعيم” الابتعاد الأكثر بإحراز اللقب الـ18 في تاريخ ببطولة الدوري السعودي ، مبتعدًا عن أقرب منافسيه نادي النصر صاحب الألقاب الـ9.

وفي الموسم الحالي، يقدم حامل لقب النسخة الماضية من دوري المحترفين السعودي ، عروضًا طيبة، منحته وصافة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر، وفارق مباراة مؤجلة مع الفيحاء لظروف اشتراكه في بطولة دوري أبطال آسيا .

ويمتلك نادي الهلال 10 نقاط، وصافي (3) أهداف، جمعها من 3 انتصارات على حساب الطائي (1-0) والتعاون (2-1) والاتفاق (3-2)، غير أنه تعادل سلبيًا مع الباطن.

في المقابل، يدخل الليث الأبيض مواجهة الخميس، باحثًا عن الانتصار الثاني له هذا الموسم، حيث يقبع في المركز الـ11 في جدول الدوري السعودي برصيد (5) نقاط وصافي (-1) هدف، إذ تمكن من تحقيق فوز وحيد على حساب الحزم بثنائية نظيفة، إلا أنه تلقى هزيمتين أمام أبها (1-2) والفتح (0-2)، كما تعادل في مباراتين مع الاتفاق (3-3) وضمك (1-1).

موعد مباراة الهلال والشباب والقنوات الناقلة

تقرر إقامة اللقاء، مساء الخميس المقبل، في تمام الثامنة والنصف إلا خمس دقائق ( 8.25 م ) بتوقيت السعودية ، السابعة والنصف إلا خمس دقائق ( 7.25 م ) بتوقيت مصر ، الخامسة والنصف إلا خمس دقائق ( 5.25 م ) بتوقيت جرينتش.

ولم يُعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى الآن عن حكم مباراه الهلال والشباب .

ومن المقرر أن تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية المفتوحة، بنقل أحداث اللقاء، غير أنه لم تعلن الشبكة بعد عن القناة الناقلة للحدث.

ومن غير المعروف حتى اللحظة المعلق الرياضي المخصص للتعليق على اللقاء من قبل شبكة القنوات الرياضية السعودية بشكل رسمي، غير أن وسائل إعلام رجحت أن يتولى المعلق الرياضي المخضرم فهد العتيبي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث قمة الرياض .

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على موعد مباراة الهلال والشباب والقنوات الناقلة ، وموقف الفريقين في جدول الدوري السعودي قبيل المواجهة المرتقبة في الكلاسيكو السعودي يوم الخميس المقبل.