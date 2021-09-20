نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة اليوم الإثنين فى الدوري الاسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعرض لكم ثقفني، تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة، في اللقاء الذي ينطلق مساء اليوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر 2021، وذلك لحساب الأسبوع الخامس من منافسات بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، حيث من المقرر أن يخوض الفريقين هذه المنافسة على أرضية ملعب الكامب نو، ويأمل الفريق الكتالوني في نسيان طعم الخسارة في دوري الأبطال وتحقيق الفوز في اللقاء المنتظر، فيما يطمح الفريق الضيف في تحقيق نتيجة إيجابية، وفي سطور هذا المقال نتابع معكم تفاصيل موعد مباراة برشلونة والقنوات الناقلة.

في الجولة الماضية تمكن برشلونة من تحقيق الإنتصار على حساب فريق خيتافي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا تعرض البلوغرانا للخسارة أمام فريق بايرن ميونخ الألماني، حيث انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ويتواجد نادي برشلونة في المركز العاشر في ترتيب جدول الدوري ويمتلك في رصيده 7 نقاط فيما له مباراة مؤجلة أمام إشبيلية، وعلى الجانب الآخر، تعرض فريق غرناطة للهزيمة أمام فريق ريال بيتس، حيث انتهت نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف، ويأتي فريق غرناطة في المركز السابع عشر في جدول الدوري الإسباني ولديه في رصيده نقطتين، وسيسعى في هذه المباراة للفوز من أجل تحسين ترتيبه في الدوري أو على الأقل الخروج بنقطة.

موعد مباراة برشلونة وغرناطة

يحل غرناطة ضيفا لمواجهة خصمه برشلونة، نظيره غرناطة، مساء اليوم الإثنين 20/9/2021، على ملعب الكامب نو، ومن المقرر أن تنطلق المواجهة التي تجمع بين الفريقين عند الساعة 9:00 بتوقيت مصر والسودان، وفى تمام الساعة 10:00 بتوقيت فلسطين والمملكة العربية السعودية، وعند الساعة 11.00 بتوقيت سلطنة عمان وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة اليوم

تعرض مباراة برشلونة ضد غرناطة حصريا عبر شاشات قنوات بين سبورت الرياضية، وقد تم تخصيص قناة بين سبورت بريميوم beIN Sports 1 HD Premium لتعرض أحداث المباراة، ويعلق على المباراة المعلق الصوتي حسن العيدروس، ونتعرف معكم على جميع القنوات التي أعلنت عن بث مباراة برشلونة وغرناطة، حيث توجد العديد من القنوات الأجنبية التي أعلنت عن نقل المباراة، ونستعرض لكم تردد القنوات عبر الاقمار الصناعية المختلفة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة اليوم مجانا

اليكم دليل القنوات المجانية والمفتوحة التي تعرض مباراة برشلونة مجانا اليوم ضد غرناطة، كما نرفق لكم الترددات الخاصة بهذه القنوات.

قناة Arena Sport 1 SD Serbia على القمر البلغاري 1.9°E -12380 H 30000 قناة Asr TV Afghanistan HD على موناكو سات 52.5°E -10845 V 27500 قناة Spor Smart Turkey HD على ترك سات 42.0°E -12188 V 27500

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة اليوم على هوت بيرد

أعلنت قناة Eleven Sports 2 Poland HD على القمر الصناعي هوت بيرد عن نقل أحداث المباراة التي تجمع بين برشلونة ونظيره غرناطة، ويمكن استقبال القنا عبر القمر الصناعي هوت بيرد 13.0°E – 11488 H 27500.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة اليوم علي استرا ASTRA

قم بتوجيه صحن الاستقبال باتجاه قمر استرا، ومن ثم قم بادخال تردد القننوات المرفقة لكي تتمكن من متابعة المباراة عبر القنوات التالية.